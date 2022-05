The Quarry – nadchodzący horror straszy jeszcze przed premierą... zalecanymi wymaganiami systemowymi

Studio Supermassive Games, które przygotowuje właśnie grę pt. The Quarry, znane jest przede wszystkim z gry Until Dawn (tytuł ekskluzywny dla PlayStation 4) oraz z antologii The Dark Pictures (w drodze jest ostatnia część o nazwie The Devil in Me). Trzeba jednak przyznać, że o ile pierwszy z tytułów przyniósł deweloperom zasłużony rozgłos, to seria The Dark Pictures nie została przez graczy już tak ciepło przyjęta. Już niebawem, dokładnie 10 czerwca 2022 r., przekonamy się, czy produkcja pt. The Quarry podzieli los pierwszego, czy raczej drugiego tytułu od Supermassive Games. Na ten moment wiadomo jedno - wymagania sprzętowe nie każdemu się spodobają.

Poznaliśmy wymagania sprzętowe dla gry The Quarry. Minimalne są bardzo rozsądne, jednak zalecane potrafią wystraszyć...

Studio Supermassive Games opublikowało właśnie minimalne oraz zalecane wymagania sprzętowe dla gry The Quarry. O ile te minimalne nie powinny stanowić większego problemu, to zalecane wskazują na konieczność posiadania podzespołów high-endowych (zwłaszcza w kwestii procesora). Jakby kiepskich wieści było mało, nie wiadomo, jakich rozdzielczości oraz ilu klatek na sekundę możemy spodziewać się, spełniając poniższe wymagania:

The Quarry Minimalne wymagania Zalecane wymagania System Windows 10 64-bit Procesor Intel Core i7-3570

AMD FX-8350 Intel Core i9-10900K

AMD Ryzen 7 3800 XT Pamięć RAM 8 GB 16 GB Karta graficzna NVIDIA GeForce FTX 780

AMD Radeon RX 470 NVIDIA GeForce RTX 2060

AMD Radeon RX 5700 Wolna przestrzeń na dysku 50 GB

The Quarry, które pojawi się zarówno na pecetach jak i konsolach Sony i Microsoftu minionej oraz nowej generacji, będzie filmową przygodówką utrzymaną w konwencji horroru. W grze przejmiemy kontrolę nad dziewięciorgiem wychowawców obozu letniego, którzy muszą walczyć o przetrwanie, stawiając czoła wynaturzonym miejscowym. Jeśli chodzi zaś o gameplay, to pojawią się w nim elementy QTE, ale także złożone mechanizmy podejmowania decyzji. Będą one miały ostatecznie wpływ na los wszystkich dziewięciu bohaterów. Co ciekawe, będziemy mogli zagrać zarówno w pojedynkę, jak i w trybie multiplayer, gdzie siedmiu towarzyszy będzie podejmowało decyzje wspólnie na drodze głosowania.

Źródło: PC Games N