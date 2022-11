The Dark Pictures Anthology - ujawniono kolejną grę z serii. Tym razem coś strasznego dla miłośników sci-fi

Już jutro pojawi się czwarta część przygodowej serii z dreszczykiem The Dark Pictures Anthology, a mianowicie część o podtytule The Devil in Me. Starym zwyczajem, wraz z premierą kolejnej odsłony, twórcy zapowiadają następną. Tym razem studio Supermassive Games zaprezentowało odsłonę w klimatach science fiction. Directive 8020 - bo tak nazwano ową część - klimatem może kojarzyć się nawet z filmem pt. "Ukryty Wymiar". Zresztą, sami zobaczcie trailer.

Kolejna odsłona z serii The Dark Pictures Anthology będzie smakowitym kąskiem dla miłośników sci-fi. Gra powinna ukazać się jesienią 2023 r.

The Dark Pictures: Directive 8020 będzie pierwszą częścią drugiego sezonu The Dark Pictures Anthology, stąd można się spodziewać, że kolejne przygody od Supermassive Games również będą utrzymane w konwencji sci-fi. Wracając jednak do gry - zwiastun (poniżej) nie odkrywa zbyt dużo tajemnic, jednak można z niego wywnioskować, że fabuła gry prawdopodobnie będzie miała miejsce w odległej przyszłości, na uszkodzonym statku kosmicznym o nazwie Cassiopeia.

Statek ów dryfuje w obrębie konstelacji Cetus, a dokładniej wokół planety Tau Ceti f, klasyfikowanej jako super-ziemia. Tak się składa, że załoga statku nawiązała kontakt z czymś z tej właśnie planety (co nazwano jako „marker Charybdis”), lecz ostatecznie... oszalała. Solaris? Dead Space? Ukryty Wymiar? Cóż, temat dość sztampowy, ale mimo wszystko trzymam kciuki za to, aby gra okazała się udaną. Daty premiery jeszcze nie podano, ale można przypuszczać, że pojawi się jesienią przyszłego roku, tak jak dotychczasowe odsłony serii.

Źródło: Supermassive Games