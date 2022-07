The Dark Pictures Anthology: The Devil in Me – czwarta część przygodówki z przypuszczalną datą premiery

The Dark Pictures Anthology to cykl przygodówek utrzymanych w konwencji horroru, zapoczątkowanych jesienią 2019 roku wraz z grą pt. Man of Medan. Od tamtego czasu, rok w rok w okolicach ostatniego kwartału otrzymujemy kolejną osłonę cyklu, za który odpowiedzialne jest studio Supermassive Games. O czwartej, a zarazem ostatniej części przygodówki pt. The Devil in Me dowiedzieliśmy się już na dzień przed premierą części trzeciej (House of Ashes). Jednak dopiero teraz do sieci trafiła dokładna data premiery finałowego odcinka.

The Devil in Me - czwarta i ostatnia część antologii The Dark Pictures ma pojawić się już 30 listopada - twierdzi wiarygodny leakster.

Supermassive Games to studio, które dostarczyło nam takich growych hitów jak Until Down czy też całkiem świeże jeszcze The Quarry. Cykl The Dark Pictures Anthology nie był może tak udany jak wymienione wyżej tytuły, ale dla koneserów historii z dreszczykiem jest to pozycja warta zapoznania się. A jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, to już 30 listopada może być ku temu szczególna okazja, bowiem to właśnie wtedy ma pojawić się ostatnia odsłona cyklu pt. The Devil in Me. Tak przynajmniej twierdzi leakster o przydomku Aggiornamenti Lumia, który wcześniej trafnie wytypował daty premier takich gier jak Skull and Bones oraz Immortals: Fenyx Rising.

NAMCO - THE DARK PICTURES ANTHOLOGY: THE DEVIL IN ME | Release Date: November 30 pic.twitter.com/fiI2N3Wxqx — Aggiornamenti Lumia (@ALumia_Italia) July 29, 2022

Fabułę gry The Devil in Me oparto na historii pierwszego amerykańskiego seryjnego mordercy, znanego pod pseudonimem Dr. Henry Howard Holmes. W drugiej połowie XIX wieku wzniósł on ekskluzywny hotel, w którym mordował swoich gości na rozmaite sposoby. Wnętrze gmachu przypominało labirynt, a ściany wielu pomieszczeń były wyłożone płytami tłumiącymi dźwięk, co utrudniało lub wręcz uniemożliwiało ujawnienie całego procederu. Bohaterowie gry to grupa twórców filmów dokumentalnych, która otrzymuje telefon z zaproszeniem do współczesnej repliki „Zamku morderstw” H.H. Holmesa. Po przybyciu na miejsce, protagoniści odkrywają, że budynek nie jest repliką, lecz wierną i w pełni funkcjonalną imitacją. Jak można się domyślać, pobyt w tym miejscu stanie się dla bohaterów prawdziwą walką o przetrwanie.

Źródło: Twitter