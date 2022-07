Tower of Fantasy – konkurent Genshin Impact w wydaniu science fiction z globalną datą premiery

Mniemam, że gry pt. Genshin Impact nie trzeba specjalnie przedstawiać. A jeśli tak, to ograniczę się do opisu, iż jest to szalenie popularna, fabularna gra akcji utrzymana w konwencji fantasy, z możliwością eksploracji otwartego świata. Tytuł pojawił się na PC, PS4 oraz platformach mobilnych jesienią 2020 roku, następnie na PS5, a pod koniec tego roku trafi także na Switcha. Tak się składa, że pod koniec 2021 roku na PC oraz platformach mobilnych pojawiła się także bardzo zbliżona do GI produkcja pt. Tower of Fantasy...

Już 11 sierpnia będziemy mogli zapoznać się z nową grą zbliżoną do Genshin Impact. Tower of Fantasy będzie jednak tytułem z gatunku science fiction.

Jak dotąd wspomniana gra pt. Tower of Fantasy nie była jednak dostępna globalnie, a więc w języku angielskim. Za produkcję odpowiada wszak chiński deweloper Hotta Studio. Jednak już 11 sierpnia tego roku, dokładnie o godzinie 8:00 czasu polskiego, gra Tower of Fantasy zostanie udostępniona na pecety (póki co wyłącznie poprzez dedykowaną stronę gry) oraz w repozytorium App Store i Google Play. Pod koniec roku gra pojawi się jednak także na Steamie oraz na platformie Epic Games.

Tower of Fantasy to darmowe, sieciowe RPG akcji z otwartym światem, które to bazuje na opcjonalnych mikropłatnościach. Akcja gry przeniesie nas kilkaset lat w przyszłość na planetę Aida, na którą ludzkość przeniosła się z powodu wyczerpujących się zasobów na Ziemi. Aida skrywa jednak niepokojące sekrety, którym będzie trzeba stawić czoło. Już teraz można wyrokować, że gra zaliczy spory sukces. Jak do tej pory, wstępnej rejestracji w grze dokonało już bowiem przeszło 3 miliony graczy.

Źródło: Hotta