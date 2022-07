The Crew 2 otrzymał darmową aktualizację dla PlayStation 5, Xbox Series X oraz Series S... i nie jest to na pewno next-genowy update

Ubisoft w ostatnich miesiącach przygotował aktualizacje dla dwóch dość świeżych wciąż odsłon Assassin's Creed, dzięki którym wykorzystywana jest moc konsol obecnej generacji PlayStation 5 oraz Xbox Series. Choć patch nie dodawał opcji graficznych, mogliśmy cieszyć się odpowiednią płynnością w wysokiej rozdzielczości. Teraz podobną aktualizację otrzymał The Crew 2, ale na next-genowe przeżycia nie ma co z pewnością liczyć.

Ubisoft udostępnił darmową aktualizację dla The Crew 2, docelowo wykorzystującą moc konsol obecnej generacji.

W poniższej tabeli zestawiamy informacje o rozdzielczościach na konsolach poprzedniej generacji od Sony oraz Microsoftu, a także tryby gry na urządzeniach obecnej generacji. Najważniejszą wiadomością wydaje się być w końcu wsparcie dla 60 klatek na sekundę. Minusem jest to, że płynność taką otrzymamy w trybie wydajności... z dynamiczną rozdzielczością Full HD. Drugi tryb - jakości - oferuje już 30 FPS oraz upscalowane 4K.

Konsola Charakterystyka gry The Crew 2 (technikalia) PlayStation 4 Rozdzielczość 1745 x 981 pikseli

30 klatek na sekundę PlayStation 4 Pro Rozdzielczość 2816 x 1584 pikseli

30 klatek na sekundę PlayStation 5 Tryb wydajności - dynamiczne 1920 x 1080 pikseli

60 klatek na sekundę

Tryb jakości - dynamiczne 3840 x 2160 pikseli

30 klatek na sekundę Xbox One Rozdzielczość 1600 x 900 pikseli

30 klatek na sekundę Xbox One X Rozdzielczość 3200 x 1800 pikseli

30 klatek na sekundę Xbox Series S 30 klatek na sekundę (rozdzielczość nie ujawniona); brak podziału na Performance oraz Quality Xbox Series X Tryb wydajności - dynamiczne 1920 x 1080 pikseli

60 klatek na sekundę

Tryb jakości - dynamiczne 3840 x 2160 pikseli

30 klatek na sekundę

Jak widać, Ubisoft raczej niespecjalnie się przyłożył, by w pełni wykorzystać możliwości konsol obecnej generacji. Granie w 60 klatkach na sekundę wymusza także obsługę dynamicznej rozdzielczości Full HD (a więc nawet nie natywnej), co będzie z pewnością zauważalne na telewizorach 4K o dużej przekątnej. Nowa wersja wprowadza także obsługę techniki SSS (Screen-space shadows), co docelowo ma poprawić jakość cieni. SSS zostanie wprowadzone zarówno na konsolach obecnej generacji jak również na PC. Więcej o nowościach w grze The Crew 2 znajdziecie na dedykowanej stronie Ubisoftu.

Źródło: Ubisoft