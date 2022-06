Assassin's Creed: Origins lada moment otrzyma aktualizację dodającą obsługę 60 FPS na PlayStation 5 oraz Xbox Series

Trzy ostatnie części sagi Assassin's Creed bardzo mocno zawędrowały w stronę action-RPG, jednocześnie oferując gigantyczne otwarte światy. Mowa oczywiście o Assassin's Creed: Origins, Odyssey oraz Valhalla. Ta pierwsza przyjęła się wśród recenzentów i graczy zdecydowanie najlepiej, wszak była to pierwsza gra w kompletnie przebudowanej formule, co wpłynęło na zauważalne odświeżenie mechanik rozgrywki. Również zaprezentowany Starożytny Egipt był zdecydowanie mniejszym miejscem niż Starożytna Grecja czy średniowieczna Anglia z kolejnych dwóch odsłon. Ostatnie dwie gry, a więc Odyssey oraz Valhalla, wykorzystują możliwości konsol obecnej generacji, pozwalając na grę w 60 klatkach na sekundę. Ten zaszczyt wkrótce spotka także Assassin's Creed: Origins.

Już jutro na konsolach PlayStation 5 oraz Xbox Series zadebiutuje aktualizacja dla gry Assassin's Creed: Origins, dodająca obsługę 60 FPS.

O aktualizacji Assassin's Creed: Origins w celu wykorzystania możliwości konsol PlayStation 5 oraz Xbox Series mówiło się jeszcze w grudniu ubiegłego roku. Tuż przed świętami Ubisoft potwierdził bowiem prace nad odświeżoną wersją z myślą o powyższych konsolach. Finalnie na aktualizację jednak czekaliśmy przeszło pół roku. Dopiero teraz Ubisoft ogłosił, że 2 czerwca gracze konsolowi będą mogli zakosztować gry w 60 klatkach na sekundę na wszystkich trzech urządzeniach: PlayStation 5, Xbox Series X oraz Series S.

Assassin's Creed: Origins to tytuł z 2017 roku, w którym cofamy się do okresu Starożytnego Egiptu za panowania faraona Ptolemeusza XIV. Wcielamy się w postać Bayeka, który wraz z Ayą stworzą bractwo Asasynów (pierwotnie nazywanych bractwem Ukrytych). Pełna gra zawiera nie tylko podstawkę, ale także dwa rozbudowane dodatki DLC: The Hidden Ones oraz The Curse of the Pharaohs. Ubisoft niestety nie ogłosił, czy aktualizacja wprowadzi wyłącznie tryb 60 FPS, czy będą może także ewentualne poprawki graficzne.

You've been waiting, and now the winds of Egypt are calling....



Experience Assassin's Creed Origins in 60FPS - available for PS5 and Xbox Series consoles on June 2.#AssassinsCreed pic.twitter.com/SxxiyTROE0 — Assassin's Creed (@assassinscreed) May 31, 2022

Źródło: Ubisoft