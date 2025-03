Recenzja słuchawek bezprzewodowych Teufel Real Blue TWS 3. Sporo ważnych zalet i jedna duża wada. Czy warto je kupić?

Niedawno w ofercie niemieckiej firmy Teufel pojawił się nowy model słuchawek o nazwie Real Blue TWS 3. Jak sama nazwa wskazuje, są to całkowicie bezprzewodowe słuchawki (TWS), a zatem produkt, który potencjalnie ma szansę wzbudzić zainteresowanie, bo jak wiadomo, ten typ słuchawek jest bardzo często wybierany przez osoby, którym zależy na maksymalnej wygodzie i swobodzie. Warto jednak już na początku zwrócić uwagę na cenę wynoszącą około 690 zł. Nie są to słuchawki wyjątkowo drogie, ale tanimi też bym ich nie nazwał. Moim zdaniem w Polsce największym wzięciem cieszą się modele do około 300-400 zł. Powstaje więc pytanie: czy Teufel Real Blue TWS 3 są warte zakupu? Po kilku tygodniach używania chciałbym spróbować odpowiedzieć na to pytanie.

Autor: Tomasz Duda

Dotychczas miałem okazję korzystać z kilkunastu produktów tego producenta i przyznam, że większość z nich zrobiła na mnie pozytywne wrażenie. W przypadku słuchawek można liczyć na dobrą jakość wykonania i rozrywkowe brzmienie, które moim zdaniem powinno przypaść do gustu osobom lubiącym słuchać muzyki ze sporą dawką tonów niskich. Teufel przywiązuje też zazwyczaj uwagę do dobrego czasu pracy na akumulatorze i wygodnej obsługi oraz coraz częściej dokłada do tego aktywną redukcję hałasu (ANC), tryb transparentny, ładowanie indukcyjne i odporność na zachlapanie. Wszystko to można znaleźć właśnie w modelu Real Blue TWS 3.

Może przesadziłbym, gdybym napisał, że słuchawki Teufel Real Blue TWS 3 to wielka beczka miodu, ale pod większością względów spisują się one dobrze lub bardzo dobrze. Problem jednak w tym, że ten przyjemny smak zepsuła mi jedna łyżka dziegciu.

Zanim jednak przejdę do szczegółów, warto spojrzeć na to, co zmieniło się w porównaniu do poprzedniego modelu. Po pierwsze: w Real Blue TWS 3 wprowadzono etui z ładowaniem bezprzewodowym, co faktycznie jest sporą zaletą, bo nie trzeba za każdym razem podłączać przewodu USB, lecz wystarczy postawić etui ze słuchawkami na podkładce indukcyjnej w standardzie Qi. Po drugie: wydłużono czas pracy na baterii z 8 do 9 godzin na samych słuchawkach (mimo że pojemność ich akumulatorów jest mniejsza) oraz z ponad 25 do ponad 37 godzin wraz z etui. Po trzecie: producent deklaruje skuteczniejsze działanie aktywnej redukcji hałasu (ANC). Po czwarte: delikatnie podwyższono odporność na wodę, z IPx3 do IPx4. Wciąż oznacza to tylko wytrzymałość na zachlapanie i pot, ale miło, że tendencja jest wzrostowa. Po piąte: w nowym modelu zastosowano po 3 mikrofony w każdej słuchawce, zamiast dwóch, co też może mieć wpływ na lepszą jakość rozmów i działanie trybu przezroczystego.

Teufel Real Blue TWS 3 Creative Aurvana Ace 2 Konstrukcja Słuchawki dokanałowe, bezprzewodowe Słuchawki dokanałowe, bezprzewodowe Wodoszczelność IPx4 (zachlapanie, pot) IPx5 (mocniejsze zachlapanie, pot) Sterowanie panele dotykowe panele dotykowe Łączność Bluetooth 5.3, multipoint Bluetooth 5.3, multipoint Wspierane kodeki AAC, SBC aptX, aptx Adaptive, aptX Lossless, AAC, LC3, SBC ANC tak tak Tryb przezroczysty tak tak Deklarowany czas pracy 9 godzin (słuchawki bez ANC),

6 godzin (słuchawki z ANC),

37 godziny (wraz z etui bez ANC),

24 godziny z etui (z ANC) 6 godzin (słuchawki bez ANC),

4 godzin (słuchawki z ANC),

24 godziny (wraz z etui bez ANC),

16 godziny z etui (z ANC) Pojemność akumulatora 45 mAh w każdej słuchawce,

400 mAh w etui 52 mAh w każdej słuchawce,

470 mAh w etui Ładowanie indukcyjne w standardzie Qi,

przewodowe przez USB-C, indukcyjne w standardzie Qi,

przewodowe przez USB-C, Pasmo przenoszenia 10 - 20000 Hz 5 - 40000 Hz Przetworniki Dynamiczne, 12 mm Dynamiczne, 10 mm Mikrofony 6x, wielokierunkowe 6x, wielokierunkowe Obsługa asystentów głosowych Asystent Google, Siri (Apple) Asystent Google, Siri (Apple) Wymiary 24 x 21 x 18 mm (słuchawki),

71 x 36 x 34 mm (etui ładujące) 34 x 25,8 x 23,3 mm (słuchawki),

64,7 x 49,1 x 26,9 mm (etui ładujące) Masa słuchawka: 5,8 g

etui: brak danych słuchawka: 4,7 g

etui: 37,2 g Cena 689 zł 699 zł

Po szóste: pojawiło się wsparcie dla szybkiego łączenia Google Fast Pair, czyli ułatwienie dla posiadaczy smartfonów z Androidem. Oprócz tego warto wspomnieć o funkcji multipoint, czyli możliwości jednoczesnego łączenia i szybkiego przełączania między kilkoma urządzeniami jednocześnie (np. smartfon i tablet lub laptop). Po siódme: Real Blue TWS 3 wykrywają ich włożenie do uszu oraz wyjęcie, czyli użytkownik dostaje funkcję automatycznej pauzy. Warto też wspomnieć o obecności zaawansowanego algorytmu polepszania jakości głos podczas rozmów (Airoha Technology), wyższym poziomie głośności, a także możliwości przypisania różnych funkcji do przycisków dotykowych. Te słuchawki bezprzewodowe są dostępne w czterech wersjach kolorystycznych, a poprzedni model miał tylko dwie. Słowem: widać sporą garść nowości. Pozostaje tylko pytanie, czy to wszystko sprawdza się w praktyce? Przekonajmy się.