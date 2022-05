Test SPC Gear LIX Plus Wireless - Solidna bezprzewodowa myszka dla graczy. Dobry sensor i jakość wykonania w rozsądnej cenie

Kupno odpowiedniej myszy to w dzisiejszych czasach nie lada wyzwanie. Jeśli nie bardzo wiemy na co powinniśmy zwracać uwagę przy jej wyborze, to niemal niekończąca się obecnie lista modeli może nas przytłoczyć. Podstawowymi wyznacznikami powinny być co prawda elementy takie jak sprawny czujnik, solidne przełączniki czy wygodny kształt, ale cała reszta udogodnień w stylu podświetlenia czy ciężarków to wcale nie mniej ważne aspekty. No właśnie, bo co z gabarytami myszki? Czy powinna być duża czy mała? Ciężka czy lekka? Wszystko to już kwestia bardziej "osobnicza", a więc co komu pasuje. Osobiście preferuję albo ciężkie myszy z wysokim, wygodnym grzbietem i możliwie ergonomicznym wyprofilowaniem bądź ultralekkie myszy, które spisują się rewelacyjnie nie tylko w szybkich grach, ale także i na co dzień, odciążając nadgarstek. Tak się składa, że SPC Gear LIX Plus Wireless jest reprezentantką tego drugiego "gatunku" gamingowych gryzoni.

Autor: Ewelina Stój

Z dużym prawdopodobieństwem kojarzycie gamingowe myszki SPC Gear LIX oraz LIX Plus. Są to siostrzane wersje lekkich (59 gramów), symetrycznych gryzoni o ażurowej obudowie, które oferują sprawdzone czujniki PixArt PMW 3325 (LIX) oraz PixArt PMW 3360 (LIX Plus). Konstrukcje te są popularne także dlatego, że są przystępne cenowo. W obu przypadkach zmieścimy się bowiem w przedziale 100-170 złotych, nawet jeśli zdecydujemy się na białą wersję kolorystyczną (Onyx). Popularność serii LIX okazała się na tyle duża, że polski producent postanowił w końcu uszczęśliwić graczy także bezprzewodowymi modelami LIX-a, choć (póki co?) wyłącznie w czerni.

W przypadku debiutującego kilka dni temu modelu SPC Gear LIX Plus Wireless, który trafił na redakcyjne testy, mamy do czynienia z sensorem PixArt PAW 3370 pracującym z czułością do 19 tys. DPI, z bezprzewodową łącznością w standardzie 2.4 GHz (dzięki dedykowanemu adapterowi USB) oraz z wytrzymałymi przełącznikami Kailh GM 8.0 o żywotności do 80 milionów kliknięć. Są to w zasadzie najważniejsze cechy, które odróżniają model bezprzewodowy od przewodowych. Wersja Wireless nieco także przytyła (akumulator swoje musi ważyć), ale na szczęście niewiele, bo tylko 10 gramów względem poprzedniczek na kabelku.