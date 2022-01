SPC Gear GD700 i GD700E – nowe biurka dla graczy z przestronnym blatem i regulowaną wysokością

Do sprzedaży trafiły trzy nowe biurka marki SPC Gear. SPC Gear GD700 i GD700E to dwa zupełnie nowe modele z przestronnymi blatami, z kolei model SPC Gear GD100 Onyx White to w zasadzie nowa wersja kolorystyczna biurka, które debiutowało pod koniec 2020 roku. Skupmy się więc raczej na dwóch pierwszych, które wyceniono odpowiednio na 1299 oraz 1699 złotych. Główną różnicą między biurkiem GD700 a GD700E jest sposób, w jaki dostosowuje się wysokość blatu. W GD700 możliwa jest tylko ręczna zmiana wysokości, przez ustawienie jej w jednej z czterech pozycji (72, 75, 78 lub 80 cm) i zabezpieczenie wybranego poziomu za pomocą metalowych trzpieni, wpinanych w stalowe nogi biurka.

Do sprzedaży trafiły trzy nowe biurka SPC Gear: GD700 i GD700E to dwa zupełnie nowe modele z przestronnymi blatami, z kolei model GD100 OW to nowa wersja kolorystyczna biurka, które debiutowało pod koniec 2020 roku.

Droższy model, a więc GD700E jest zaś wyposażony w elektryczny podnośnik wraz z panelem z przyciskami i ekranem wyświetlającym wybraną wysokość (zdjęcie poniżej). Dzięki takiemu rozwiązaniu użytkownik może płynnie zmieniać wysokość biurka w zakresie od 73 do 120 cm, co umożliwia pracę przy stanowisku nawet w pozycji stojącej. Wbudowana pamięć w panelu do obsługi podnośnika pozwala również na zapisanie do czterech ustawień wysokości, co usprawnia i przyspiesza zmianę pozycji biurka zgodnie z naszymi preferencjami.

Biurka SPC Gear GD700/E zostały wyposażone w blaty o głębokości 78 cm oraz szerokości 150 cm, co wśród biurek typowo gamingowych nieczęsto się zdarza. Raczej narzekamy na ich kompaktowe rozmiary. W tym wypadku producent zapewnia, że z powodzeniem ustawimy tu co najmniej dwa monitory (oczywiście w zależności od ich wielkości), pełnowymiarową klawiaturę, podkładkę w rozmiarze XXL, głośniki komputerowe i inne urządzenia. W biurkach GD700 zastosowano ponadto przepusty oraz zaczepy do schludnego poprowadzenia przewodów.

W centralnej części blatów znajdują się mianowicie dwa przepusty zabezpieczone gumowymi zaślepkami, w których można schować przewody, zaś w nogach umieszczono przeloty na okablowanie (tylko GD700). Kolejnymi cechami szczególnymi biurek są: metalowy wieszak na słuchawki do zamontowania w jednym z czterech miejsc pod biurkiem, metalowa półka na listwę zasilającą oraz wcięcia z tyłu oraz z przodu blatu. Biurka zbudowano przy użyciu materiału MDF (blat o grubości 18 mm) oraz stali (nogi). Całość ma wytrzymać do 80 kg obciążenia.

Źródło: SPC Gear