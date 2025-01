Test smartfona Sony Xperia 1 VI - kolejny krok w kierunku perfekcji. To prawdopodobnie najlepszy model, którego i tak nie kupisz

Co roku oczekujemy premier urządzeń właściwie tylko od kilku konkretnych producentów. W przypadku smartfonów możemy wymienić tutaj chociażby Apple czy Samsunga, jednak ci, którzy szczególnie mocno interesują się tym rynkiem, bez większego wysiłku mogliby wymienić również innych gigantów tej branży. Pytanie tylko, gdzie w tym wszystkim jest japońskie Sony? Producent m.in. konsol PlayStation, popularnych telewizorów, sprzętu audio czy innej elektroniki użytkowej niegdyś słynął ze smartfonów z serii Xperia, które jeszcze nie tak dawno temu często były pierwszym wyborem wielu użytkowników - i to zarówno entuzjastów, jak i zwykłych zjadaczy chleba. Dożyliśmy jednak czasów, gdy nowy flagowy model od Sony pojawia się w sklepach bez większego rozgłosu i pozostaje wręcz niezauważony przez większość konsumentów. Ale czy słusznie?

Autor: Piotr Piwowarczyk

Prawdę mówiąc, w ostatnich latach Sony zrobiło wiele, by przestać na poważnie traktować kolejne modele Xperia. Podczas gdy inni producenci starali się ciągle nadążać za trendami i zaczęli toczyć poważne wojny cenowe, japoński koncern zaczął iść w swoją stronę bez oglądania się na resztę. Z jednej strony takie podejście mogło imponować, ale z drugiej... Nie będzie chyba przesadą, jeśli napiszę, że konsumentom zwyczajnie nie spodobały się ekrany 21:9 i lekceważące podejście do kwestii aktualizacji systemu. Na szczęście nawet Sony zdało sobie w końcu sprawę, że daleko nie zajdzie bez choćby małej korekty w swojej strategii. Tegoroczna Xperia 1 VI przynosi więc wiele oczekiwanych zmian na plus, ale czy zdoła do siebie przekonać tych, którzy w poprzednich latach woleli ufać innym producentom?

Sony Xperia 1 VI przynosi wiele oczekiwanych nowości, jednak cena w wysokości 6500 zł sugeruje nam, że mamy do czynienia z bezkompromisowym modelem, na tle którego konkurencja po prostu wymięka. A jak jest w praktyce?

Sony Xperia 1 VI różni się od poprzedników w końcu "normalnym" ekranem. Poprzednie modele cechowały się panelami o dosyć nietypowych proporcjach 21:9 i rozdzielczości 4K, natomiast w omawianej "szóstce" mamy bardziej standardowy OLED-owy wyświetlacz 19,5:9 o rozdzielczości Full HD+. Być może niektórzy uznają to za downgrade, ale osobiście cieszę się z tej zmiany z kilku powodów - ale wyjaśnię je później. Poza tym nowa Xperia 1 to flagowiec pełną gębą. Na pokładzie mamy topowego Snapdragona 8 Gen 3, 12 GB RAM-u i 256 GB szybkiej pamięci UFS 4.0, potrójny aparat z nowym teleobiektywem zmiennoogniskowym (85 - 170 mm), a także pojemną baterię 5000 mAh oraz dodatki w postaci klasycznego mini-jacka 3,5 mm czy slotu na kartę microSD.

Sony Xperia 1 VI Samsung Galaxy S24 Ultra Honor Magic6 Pro Platforma mobilna Snapdragon 8 Gen 3 Snapdragon 8 Gen 3 Snapdragon 8 Gen 3 Procesor graficzny Adreno 750 Adreno 750 Adreno 750 System operacyjny Android 14 Android 14 z OneUI Android 14 z MagicOS Pamięć RAM 12 GB LPDDR5X 12 GB LPDDR5X 12 GB LPDDR5X Pamięć wbudowana 256 GB UFS 4.0 256 / 512 GB / 1 TB UFS 4.0 512 GB UFS 4.0 Obsługa kart SD tak, do 1,5 TB nie nie Obsługa Dual SIM nanoSIM + eSIM 2x nanoSIM + eSIM 2x nanoSIM + eSIM Łączność bezprzewodowa 5G, WiFi 7, BT 5.4, NFC 5G, WiFi 7, BT 5.3, NFC 5G, WiFi 7, BT 5.3, NFC Łączność przewodowa USB-C 3.2 USB-C 3.2 USB-C 3.2 Rozmiar ekranu 6,5" OLED 120 Hz 6,8" AMOLED 120 Hz 6,8" OLED 120 Hz Rozdzielczość ekranu 2340 x 1080 px 3120 x 1440 px 2800 x 1280 px Kamera przednia 12 MP 12 MP 50 MP Kamera tylna 48 + 12 + 12 MP 200 + 50 + 10 + 12 MP 50 + 180 + 50 MP Klasa odporności IP65/IP68 IP68 IP68 Akumulator 5000 mAh 5000 mAh 5600 mAh Ładowanie 30 W + Qi 45 W + Qi 15 W 80 W + Qi 66 W Wymiary obudowy 162 x 74 x 8,2 mm 162,3 x 79 x 8,6 mm 162,5 x 75,8 x 8,9 mm Waga urządzenia 192 g 232 g 229 g Cena 12+256 GB - 6499 zł 12+256 GB - od ok. 4500 zł 12+512 GB - od ok. 4600 zł

Poza tym nie zabrakło wsparcia dla nowych standardów przesyłu danych (Wi-Fi 7, USB 3.2, itp.), obudowy z certyfikatem IP65/IP68 czy obsługi ładowania bezprzewodowego. Trzeba przyznać, że na papierze wygląda to naprawdę obiecująco. Tyle tylko, że nowa Xperia jest jednym z najdroższych smartfonów na rynku. Producent wycenił ją na aż 6500 zł. Taka cena wysyła do nas sygnał, że mamy do czynienia z bezkompromisowym modelem, na tle którego konkurencja po prostu wymięka. Jak jednak wypada ten smartfon w praktyce, przekonacie się na kolejnych stronach niniejszego artykułu.