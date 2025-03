Sony Xperia 1 VI i Xperia 10 VI - premiera smartfonów. Rewolucji brak, ale to i tak bardzo ciekawe urządzenia

Firma Sony oficjalnie zapowiedziała właśnie swoje nowe smartfony. Poznaliśmy flagowy model Xperia 1 VI, a także tańszą Xperię 10 VI. Jak zatem widać, mamy do czynienia tylko z dwoma modelami. Póki co producent milczy na temat Xperii 5 VI, jednak niewykluczone, że model ten doczeka się debiutu w późniejszych miesiącach. Przejdźmy zatem do krótkiego opisu nowości od Sony. Jak można było się spodziewać, nowe modele tylko nieznacznie różnią się od poprzedników. Producent najwidoczniej ani myśli o rewolucji w swojej ofercie.

Smartfony Sony Xperia 1 VI i Xperia 10 VI jeszcze w tym miesiącu mają trafić do sprzedaży. Estymowane ceny wynoszą kolejno 6500 zł i 1900 zł.

Sony Xperia 1 VI to stricte flagowy smartfon z układem Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3. Na pokładzie mamy 12 GB RAM i 256 GB pamięci wewnętrznej. W przeciwieństwie do poprzedników mamy tutaj 6,5-calowy ekran Full HD+ o proporcjach 19,5:9, który ma być o 50% jaśniejszy od wyświetlacza z wcześniejszej flagowej Xperii. Producent chwali się nowym optycznym teleobiektywem zmiennoogniskowym (85 - 170 mm), który ma zagwarantować zoom optyczny do x7.1 oraz możliwość robienia zdjęć makro (minimalna odległość od celu 4 cm, powiększenie x2.0). Co więcej, tylny aparat jest wyposażony w technologię AI rozpoznającą sylwetkę ludzką. Przygotowano także nową aplikację aparatu zawierającą wszystkie potrzebne funkcje. Resztę specyfikacji uzupełnia m.in. bateria 5000 mAh mająca zapewniać dwa dni typowego użytkowania (ładowanie do 50% w 30 minut), komora parowa czy gniazdo mini-jack 3,5 mm. Smartfon Xperia 1 VI ma trafić do sprzedaży w drugiej połowie maja. Estymowana cena to 6500 zł, choć o dokładnych cenach będą decydować kierownicy sklepów w sieciach handlowych. Przedsprzedaż ma wystartować już 16 maja.

Sony Xperia 1 VI Sony Xperia 10 VI Platforma mobilna Snapdragon 8 Gen 3 Snapdragon 6 Gen 1 RAM 12 GB 8 GB Pamięć wewnętrzna 256 GB 128 GB Obsługa kart microSD tak, do 1,5 TB Łączność 5G, Wi-Fi 6 (obsługa Wi-Fi 7 po aktualizacji) 5G, Wi-Fi 6 Ekran 6,5-cala, 19,5:9 Full HD+, OLED 120 Hz 6,1-cala, 21:9 Full HD+, OLED 60 Hz Aparat główny 16 mm (12 MP) f/2.2

24 mm (48 MP) f/1.9

85 - 170 mm (12 MP) f/2.3 - f/3.5 16 mm (8 MP) f/2.2

26 mm (48 MP) f/1.8 Aparat przedni 24 mm (12 MP) f/2.0 26 mm (8 MP) f/2.0 Akumulator 5000 mAh Obudowa IPX5/X8

Gorilla Glass Victus 2 (front)

Gorilla Glass Victus (tył)

komora parowa IPX5/X8

Gorilla Glass Victus Wymiary i waga 162 x 74 x 8,2 mm, 192 g 155 x 68 x 8,3 mm, 164 g Kolory czarny, platynowo-srebrny, khaki niebieski, czarny, biały System Android 14 (gwarancja trzech dużych aktualizacji + cztery lata wsparcia łatkami bezpieczeństwa) Cena estymowana 6500 zł 1900 zł

Sony Xperia 10 VI to średniopółkowe urządzenie z układem Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1. O ile w "jedynce" zdecydowano się na bardziej klasyczne proporcje wyświetlacza, tak tutaj mamy nadal 6,1-calowy panel OLED 21:9. Niestety, częstotliwość odświeżania ekranu to tylko 60 Hz. Poza tym urządzenie ma 8 GB RAM, 128 GB pamięci wewnętrznej, podwójny aparat fotograficzny, baterię 5000 mAh czy gniazdo mini-jack 3,5 mm. Producent chwali się nową aplikacją "Kreator wideo" służącą do szybkiej edycji i montażu ujęć w filmy, a także niewielką wagą smartfona (164 g). Estymowana cena tego modelu to 1900 zł, a przedsprzedaż rusza 23 maja. Na koniec mamy pozytywną informację ws. wsparcia OS. Użytkownicy obu nowych Xperii mogą liczyć na trzy duże aktualizacje Androida i cztery lata wsparcia łatkami bezpieczeństwa.

Sony Xperia 1 VI

Sony Xperia 10 VI

Źródło: Sony