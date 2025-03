Test smartfona Motorola edge 50 neo - oto prawdziwy następca modelu edge 30 neo! Poręczna konstrukcja to tylko jedna z zalet

W kwietniu tego roku Motorola zaprezentowała swoją nową serię urządzeń edge 50, w skład której weszły trzy różne modele: średniobudżetowy fusion, nieco bardziej zaawansowany pro oraz high-endowy ultra. Mieliśmy okazję przetestować te dwa ostatnie z nich. Okazały się co prawda bardzo atrakcyjne, ale dziś można już powiedzieć, że raczej nie podbiły rynku z uwagi na dosyć wysokie ceny i małe niedociągnięcia w specyfikacji. Poza tym nie da się też ukryć, że konkurencja w wyższych segmentach jest nie tylko niezwykle mocna, ale i oferuje znacznie dłuższe wsparcie oprogramowania. Motorola nie powiedziała jednak jeszcze ostatniego słowa. Do sprzedaży trafił właśnie model edge 50 neo.

Autor: Piotr Piwowarczyk

Dopisek "neo" powinien dobrze kojarzyć się osobom już zaznajomionym z ofertą tego producenta. Wszystko przez niemal 2-letniego edge'a 30 neo, który od momentu premiery kusi konsumentów właśnie niewielkimi gabarytami, ciekawym designem, niezłym aparatem, obsługą bezprzewodowego ładowania, a od niedawna również bardzo atrakcyjną ceną. Podczas niedawnych promocji smartfon ten dało się wyrwać już za parę stówek i sami rekomendowaliśmy go w naszych zestawieniach. Dziś jednak zdobyć go jest coraz trudniej, a kompaktowych średniaków jak nie było, tak nie ma... Aż do teraz! Motorola edge 50 neo wydaje się być długo oczekiwanym następcą właśnie opisywanego przed chwilą modelu, i to pomimo faktu, że rok temu w sprzedaży pojawił się jeszcze edge 40 neo.

Motorola edge 50 neo wygląda na prawdziwego następcę niemal kultowego dziś modelu edge 30 neo. Nowy smartfon wyróżnia się przede wszystkim kompaktową konstrukcją, solidnym zestawem aparatów i aż 5-letnim wsparciem systemu. Brzmi jak przepis na hit sprzedażowy!

Motorola edge 50 neo ma 6,4-calowy, płaski wyświetlacz pOLED o rozdzielczości 2670 x 1220 px i odświeżaniu 120 Hz. Warto wspomnieć też o dosyć cienkich ramkach dookoła panelu i wymiarach 154,1 x 71,2 x 8,1 mm - jak więc widać, to dosyć poręczny smartfon, a w dzisiejszych czasach nie ma zbyt wielu urządzeń, które określalibyśmy tym mianem. Całość zasilana jest układem MediaTek Dimensity 7300 wspomaganym przez 12 GB RAM i aż 512 GB pamięci wewnętrznej. Specyfikacja mówi nam, że na pokładzie smartfona znajduje się bardzo obiecujący zestaw aparatów. Mamy tu główną jednostkę 50 MP Sony LYTIA 700C, a także teleobiektyw 10 MP oraz jednostkę ultraszerokokątną 13 MP. Z przodu natomiast ulokowano kamerkę 32 MP. Warto wspomnieć jeszcze o stosunkowo niewielkiej baterii 4310 mAh obsługującej szybkie ładowanie 68 W i ładowanie bezprzewodowe.

Motorola edge 50 neo Motorola edge 50 pro Google Pixel 8a Platforma mobilna Dimensity 7300 Snapdragon 7 Gen 3 Tensor G3 Procesor graficzny Mali-G615 MC2 Adreno 720 Immortalis-G715s MC10 System operacyjny Android 14 z Hello UI Android 14 z Hello UI Android 14 Pamięć RAM 12 GB LPDDR4X 12 GB LPDDR4X 8 GB LPDDR5X Pamięć wbudowana 512 GB uMCP 512 GB UFS 2.2 128 / 256 GB UFS 3.1 Obsługa kart SD nie nie nie Obsługa Dual SIM nanoSIM + eSIM nanoSIM + eSIM nanoSIM + eSIM Łączność bezprzewodowa 5G, WiFi 6e, BT 5.3, NFC 5G, WiFi 6e, BT 5.4, NFC 5G, WiFi 6e, BT 5.3, NFC Łączność przewodowa USB-C 2.0 USB-C 3.1 USB-C 3.2 Rozmiar ekranu 6,4" pOLED 120 Hz 6,7" pOLED 144 Hz 6,1" OLED 120 Hz Rozdzielczość ekranu 2670 x 1220 px 2712 x 1220 px 2400 x 1080 px Kamera przednia 32 MP 50 MP 13 MP Kamera tylna 50 + 10 + 13 MP 50 + 10 + 13 MP 64 + 13 MP Klasa odporności IP68 / MIL-STD 810H IP68 IP67 Akumulator 4310 mAh 4500 mAh 4492 mAh Ładowanie 68 W + Qi 15 W 125 W + Qi 50 W 18 W + Qi 7,5 W Wymiary obudowy 154,1 x 71,2 x 8,1 mm 161,2 x 72,4 x 8,2 mm 152,1 x 72,7 x 8,9 mm Waga urządzenia 171 g 186 g 188 g Cena 12+512 GB - 2199 zł 12+512 GB - od ok. 2400 zł 8+128 GB - od ok. 2000 zł

Najnowsze dzieło Motoroli ma także inne asy w rękawie. Urządzenie wyróżnia się wzmocnioną konstrukcją, która zasłużyła na przyznanie certyfikatu IP68. Co więcej, spełnia ona również militarny standard MIL-STD 810H. No i na koniec mamy sensacyjną informację: producent obiecuje aż 5-letnie wsparcie systemu dla tego modelu, które obejmuje nie tylko poprawki bezpieczeństwa, ale także kolejne wersje Androida (5+5). Urządzenie zostało wycenione przez producenta na 2199 zł. Nie jest więc zbyt tanio, ale tę kwotę rekompensuje oferta przedsprzedażowa trwająca do 12 września, w ramach której można oddać starego smartfona z gwarantowanym zwrotem 200 zł (Trade in. Trade up) i otrzymać gratisowe słuchawki moto buds warte 299 zł. Nim jednak zaczniecie rozważać, czy taka propozycja jest dostatecznie opłacalna, sprawdźcie, na co stać najnowszy model edge 50 neo. Zapraszamy do lektury!