Test smartfona Google Pixel 9 Pro XL - genialny aparat, świetny design, czysty Android i... tylko przyzwoita wydajność

Na rynku nie brakuje świetnych fotosmartfonów, które w odpowiednich okolicznościach, w rękach wprawionych zawodowców mogą z powodzeniem zastąpić nawet popularne lustrzanki. Wymienić moglibyśmy tutaj kilka interesujących modeli z wyższej półki, jednak chyba każdy zgodzi się, że wśród najlepszych modeli do robienia zdjęć umieścić należy Google Pixele, a zwłaszcza wersje Pro z dodatkowym teleobiektywem. Co ciekawe, największą robotę w tych smartfonach robią nie zaawansowane sensory, lecz niezwykle dopracowane oprogramowanie, które wyprawia prawdziwe cuda nawet w znacznie tańszych Pixelach. Nic dziwnego więc, że tak wiele osób czekało na debiut Pixela 9 Pro XL. Model ten otrzymał dwa zupełnie nowe aparaty, a także kilku nowych funkcji AI wspomagających właśnie kwestie fotograficzne. Czy otrzymaliśmy zatem najlepszego fotosmartfona świata?

Autor: Piotr Piwowarczyk

Choć nazwa omawianego urządzenia niekoniecznie na to wskazuje, Google Pixel 9 Pro XL jest bezpośrednim następcą Pixela 8 Pro. Jak zatem widać, w tym roku producent powrócił do zapomnianych już niemal oznaczeń XL dla większych modeli w ofercie, co ma też duży sens z tego powodu, że lada moment do sklepów trafi również mniejszy, ale pod wieloma względami identyczny Pixel 9 Pro bez żadnego dopisku. Bohater niniejszego testu jest zatem najdroższym i najbardziej flagowym telefonem od Google, który kiedykolwiek trafił na rodzimy rynek (celowo nie wspominam tutaj o Pixelu 9 Pro Fold, który nie pojawił się w Polsce). Mamy zatem pełne prawo oczekiwać wszystkiego co najlepsze. Nim jednak przejdziemy do meritum, omówmy sobie pokrótce specyfikację tego urządzenia.

Google Pixel 9 Pro XL zapowiada się na najlepszego fotosmartfona na rynku. Urządzenie imponuje specyfikacją, aczkolwiek cena wcale nie jest niska. Za nowego flagowca w wersji pamięciowej 128 GB trzeba zapłacić aż 5399 zł.

Google Pixel 9 Pro XL to flagowiec z krwi i kości, który wyposażono jednak w nieco specyficzny i w sumie w niezbyt topowy układ Tensor G4. W gruncie rzeczy to tylko odświeżony Tensor G3 z Pixeli 8, któremu i tak brakowało już sporo do czołówki. Na całe szczęście SoC to chyba jedyny wątpliwy element całej układanki. Pod niemal każdym innym względem specyfikacja jest bardzo obiecująca. Całość ma 6,8-calowy ekran OLED LTPO o rozdzielczości 2992 x 1344 px, aż 16 GB pamięci RAM oraz pojemną baterię 5060 mAh z obsługę ładowania o mocy 37 W. Ponadto można liczyć na czujnik temperatury czy wsparcie dla wielu nowoczesnych standardów i technologii (eSIM, Wi-Fi 7, UWB, itd.). W głównej roli występuje tu jednak potrójny zestaw aparatów składający się z głównej jednostki 50 MP, teleobiektywu 48 MP gwarantującego 5-krotny zoom optyczny oraz nowej jednostki ultraszerokokątnej 48 MP. Na deser mamy także m.in. zupełnie nową, 42-megapikselową przednią kamerkę czy system Android 14 z 7-letnim wsparciem i przeróżnymi funkcjami AI.

Google Pixel 9 Pro XL Google Pixel 8 Pro Samsung Galaxy S24 Ultra Platforma mobilna Tensor G4 Tensor G3 Snapdragon 8 Gen 3 Procesor graficzny Immortalis-G715 Immortalis-G715 Adreno 750 System operacyjny Android 14 Android 14 Android 14 z OneUI Pamięć RAM 16 GB LPDDR5X 12 GB LPDDR4X 12 GB LPDDR5X Pamięć wbudowana 128/256/512GB/1TB UFS 3.1 128 / 256 GB UFS 3.1 256 / 512 GB / 1 TB UFS 4.0 Obsługa kart SD nie nie nie Obsługa Dual SIM nanoSIM + eSIM nanoSIM + eSIM 2x nanoSIM + eSIM Łączność bezprzewodowa 5G, WiFi 7, BT 5.3, NFC 5G, WiFi 7, BT 5.3, NFC 5G, WiFi 7, BT 5.3, NFC Łączność przewodowa USB-C 3.2 USB-C 3.2 USB-C 3.2 Rozmiar ekranu 6,8" OLED 120 Hz 6,7" OLED 120 Hz 6,8" AMOLED 120 Hz Rozdzielczość ekranu 2992 x 1344 px 2992 x 1344 px 3120 x 1440 px Kamera przednia 42 MP 10,5 MP 12 MP Kamera tylna 50 + 48 + 48 MP 50 + 48 + 48 MP 200 + 50 + 10 + 12 MP Klasa odporności IP68 IP68 IP68 Akumulator 5060 mAh 5050 mAh 5000 mAh Ładowanie 37 W + Qi 23 W 30 W + Qi 23 W 45 W + Qi 15 W Wymiary obudowy 162,8 x 76,6 x 8,5 mm 162,6 x 76,5 x 8,8 mm 162,3 x 79 x 8,6 mm Waga urządzenia 221 g 213 g 232 g Cena 16+128 GB - 5399 zł

16+256 GB - 5799 zł

16+512 GB - 6399 zł

16+1 TB - 7599 zł 12+128 GB - od ok. 3000 zł 12+256 GB - od ok. 4400 zł

Czym jeszcze wyróżnia się Google Pixel 9 Pro XL? Nie sposób nie wspomnieć o nowym designie, który obejmuje teraz m.in. symetryczne ramki wokół ekranu, a także... dosyć wysokiej cenie początkowej. Mimo, że na pokładzie nie mamy przecież czołowego Snapdragona 8 Gen 3, a podstawowa wersja smartfona ma tylko 128 GB pamięci wewnętrznej, cena to 5399 zł. Z jednej strony nie ma tragedii - to w końcu świeżutki model pretendujący do miana najlepszego na całym rynku. Wiadomo, że tanio być nie musi, a nawet nie może. Z drugiej jednak wypada przypomnieć, że ubiegłoroczny, ciut mniej imponujący Google Pixel 8 Pro startuje dziś już od ok. 3000 zł. Czy dopłata do najnowszego modelu jest więc uzasadniona? Sprawdźmy to!

Google Pixel 9 Pro XL - front urządzenia

Google Pixel 9 Pro XL w oryginalnym etui

Google Pixel 9 Pro XL - wszystkie kolory