Google Pixel 9, Pixel 9 Pro i Pixel 9 Pro XL - smartfony na żywo prezentują się znakomicie! Rzut oka na nowe urządzenia od Google

Jesteśmy już po pokazie wyczekiwanych Google Pixeli 9. Jak już pewnie wiecie z poprzedniego newsa opublikowanego o godzinie 19:00, nowe modele nie są zbyt tanie, ale wypada docenić, że producent zadbał o szereg istotnych ulepszeń. Urządzenia pod wieloma względami przewyższają poprzedników, ale jak prezentują się na żywo? Mieliśmy już okazję przedpremierowo zapoznać się z prezentowanymi nowościami, a oto nasze pierwsze wrażenia.

Nowe smartfony Google przyciągają wzrok za sprawą odświeżonego designu oraz ciekawych wersji kolorystycznych. Możecie oczekiwać, że w niedalekiej przyszłości na naszych łamach pojawią się testy tych urządzeń!

Firma Google zrywa z dotychczasowym designem - zapomnijcie więc o mydelniczkowej konstrukcji czy połączonym z ramką poziomym pasku z aparatami. Choć na pierwszy rzut oka widać, że to nadal Pixele, urządzenia zdecydowanie bardziej przypominają ostatnie Apple iPhone'y - mamy tu płaskie, niezakrzywione panele połączone prostym, choć na szczęście nieco zaokrąglonym obramowaniem. Poza tym na pewno pozytywną zmianą jest już całkowicie symetryczna ramka wokół ekranu. Porównanie nowej "dziewiątki" z "ósemką" znajdziecie na poniższych zdjęciach.

Podobać mogą się także zaprezentowane przez Google warianty kolorystyczne. Podstawowy Pixel 9 dostępny jest czarnej, białej, zielonej i różowej wersji. Plecki są w tych modelach błyszczące, a ramka matowa. Co ciekawe, na odwrót jest w Pixelach 9 Pro i Pixelach 9 Pro XL, tzn. plecki mają matowe, ale ramki są już niemal lustrzane. Modele te dzielą nie tylko specyfikacje, ale również ogólny wygląd i kolory. Kupić je można w kolorze czarnym, białym, różowym i szarym. Warto zauważyć, że Google Pixel 9 i Pixel 9 Pro cechują się dokładnie tymi samymi wymiarami (mają 6,3-calowe ekrany), a to oznacza, że pasować będzie na nie to samo etui. Poniżej znajdziecie również zdjęcia zegarków Pixel Watch 3, które dostępne będą w wersjach 41 i 45 mm. Niestety, wbrew temu co widać na pudełkach, produkty te będą dostępne w sklepach wyłącznie w wersji Wi-Fi. Zostawiam Was już zatem z naszymi zdjęciami. Możecie oczekiwać, że w niedalekiej przyszłości na łamach PurePC pojawią się testy omawianych urządzeń!

Google Pixel 9 (Wintergreen)

Google Pixel 9 (wszystkie kolory)

Google Pixel 8 i Google Pixel 9

Google Pixel 8 i Google Pixel 9

Google Pixel 8 i Google Pixel 9

Google Pixel 8 i Google Pixel 9

Google Pixel 9 Pro XL (Hazel)

Google Pixel 9 Pro XL (wszystkie kolory)

Google Pixel 9 Pro XL (wszystkie kolory)

Google Pixel 9 Pro i Google Pixel 9 Pro XL (Hazel)

Google Pixel 9 (Porcelain), Google Pixel 9 Pro i Google Pixel 9 Pro XL (Hazel)

Google Pixel Watch 3 w wersji 45 mm i 41 mm

Google Pixel Watch 3 w wersji 41 mm i 45 mm

Google Pixel Watch 3 (41 mm), Google Pixel 9 Pro XL (Hazel i Rose Quartz) i Google Pixel Watch 3 (45 mm)

Etui

Google Pixel 9 (wszystkie kolory)

Google Pixel 9 Pro XL (wszystkie kolory)