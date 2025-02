Google Pixel Watch 3 i Pixel Buds Pro 2 - debiut nowej generacji smartwatcha i słuchawek bezprzewodowych z ANC i Tensor A1

Za nami oficjalna premiera nowych urządzeń od firmy Google z serii Pixel. Oprócz smartfonów z rodziny Pixel 9 do sprzedaży wprowadzono także smartwatch Pixel Watch 3 oraz bezprzewodowe słuchawki Pixel Buds Pro 2. Ten pierwszy nie zaoferuje lepszej wydajności, gdyż zasila go ten sam procesor co poprzednią generację, natomiast zapewni większą funkcjonalność. Słuchawki też będą bardziej zaawansowane technologicznie, za co w głównej mierze odpowie układ Tensor A1.

Firma Google pokazała nowego smartwatcha oraz bezprzewodowe słuchawki należące do rodziny Pixel. Oba urządzenia przeszły lekki lifting, więc zaoferują nam teraz nieco więcej. Nie powinniśmy jednak oczekiwać rewolucji.

Nowy smartwatch Google Pixel Watch 3 oferowany jest w dwóch rozmiarach, choć różnice między nimi są widoczne głównie w pojemności akumulatora. Na pokładzie ponownie znalazł się układ Qualcomm Snapdragon W5 Gen 1, który był obecny w poprzedniej generacji. Raz jeszcze spotkamy się z 2 GB pamięci RAM oraz 32 GB pamięci flash. Wydajność będzie więc praktycznie taka sama, co w starszym bracie. Natomiast pierwszą zmianę zauważymy już w samym wyświetlaczu. Wyróżnia się on zmiennym odświeżaniem, a także bardzo wysoką jasnością szczytową (1000 vs 2000 nitów). Ten pierwszy aspekt przełoży się na to, że zegarek będzie mógł wyświetlać obraz nawet przy wartości 1 Hz, co pozytywnie wpłynie na czas pracy.

Google Pixel Watch 3 (41 mm) Google Pixel Watch 3 (45 mm) Materiał obudowy Aluminium (w 100% z recyklingu) Materiał paska Fluoroelastomer Rozmiary paska Mały: 130 - 175 mm

Duży: 165 - 210 mm Mały: 150 - 185 mm

Duży: 165 - 215 mm Wyświetlacz Actua, LTPO AMOLED, 1 - 60 Hz

320 PPI, AOD, 2000 nitów (peak)

3D Corning Gorilla Glass 5 Łączność bezprzewodowa 4G LTE, UMTS, BT 5.3, Wi-Fi 6, NFC Łączność satelitarna GPS, Galileo, Glonass, Beidou, QZSS Akumulator 307 mAh, litowo-jonowy 420 mAh, litowo-jonowy Czas pracy Do 24 godzin z Always on Display

Do 36 godzin w trybie oszczędzania energii Do 24 godzin z Always on Display

Do 36 godzin w trybie oszczędzania energii Czas ładowania 24 minuty do 50%

35 minut do 80%

60 minut do 100% 28 minut do 50%

50 minut do 80%

80 minut do 100% Czujniki i funkcje Kompas, wysokościomierz, czujnik podczerwieni, pomiar saturacji i tętna, akcelerometr, żyroskop, czujnik światła, czujnik temperatury ciała, barometr, magnetometr, czujnik elektryczny do mierzenia przewodnictwa elektrycznego skóry (cEDA) Normy 5 ATM + IP68 Procesor Qualcomm Snapdragon W5 Gen 1 (SW5100) + Cortex-M33 Pamięć RAM 2 GB SDRAM Pamięć wbudowana 32 GB eMMC System operacyjny Wear OS 5.0 Wymiary i waga 41 x 12,3 mm / 31 g (bez paska) 45 x 12,3 mm / 37 g (bez paska) Cena 1699 zł 1949 zł

Przy stale włączonym ekranie będziemy mogli liczyć na maksymalnie 24 godziny pracy, z kolei w trybie oszczędzania energii będzie to nie więcej niż 36 godzin (nadal mowa o ciągłych pomiarach zdrowotnych, których Google Pixel Watch 3 oferuje naprawdę sporo). Smartwatch będzie w stanie wykryć, kiedy zaczynamy bieg, czy też kiedy kładziemy się spać. Przy zakupie otrzymamy także subskrypcję Fitbit Premium, co pozwoli nam np. generować codzienne raporty o naszej aktywności. Na plus można też zaliczyć bardzo duży wybór, jeśli chodzi o paski. Ciekawą funkcją jest także "wykrywanie utraty tętna" - kiedy serce użytkownika z jakiegoś powodu przestanie bić, zostaną wezwane służby ratunkowe wraz z podaniem lokalizacji i innych przydatnych informacji (opcja dostępna od września 2024 roku). Niestety nowość nie będzie należeć do tanich - mniejsza edycja kosztuje 1699 zł.

Sercem bezprzewodowych słuchawek Google Pixel Buds 2 Pro są 11-milimetrowe, dynamiczne przetworniki. Zdecydowano się również na nowszy moduł Bluetooth (5.4 vs 5.0), co będzie miało wpływ na sam czas pracy. Teraz słuchawki wytrzymają nawet o godzinę dłużej na jednym ładowaniu (zarówno z ANC, jak i bez tej funkcji), natomiast etui przedłuży ich żywotność znacznie bardziej niż poprzednio (co wskazuje na to, że spotkamy się z większym ogniwem akumulatora, choć nie podano konkretnej wartości). Samo ładowanie słuchawek również będzie nieco szybsze. Układ Google Tensor A1 ma pozwolić na dużo lepsze przetwarzanie dźwięku (wielościeżkowe), co przełoży się także na dwukrotnie lepszą redukcję szumów niż w poprzednikach. Dostępny będzie również mobilny tryb konwersacyjny Gemini Live, w którym będziemy mogli porozmawiać z chatbotem od Google. Ta nowość również będzie dość droga, gdyż mówimy tu o kwocie 1149 zł.

Google Pixel Buds Pro Google Pixel Buds Pro 2 Przetwornik 11 mm, dynamiczny Łączność Bluetooth 5.0 Bluetooth 5.4 LE ANC Tak Tak z funkcją Silent Seal 2.0 Norma IP IPX4 - słuchawki

IPX2 - etui IP54 - słuchawki

IPX4 - etui Procesor Brak informacji Google Tensor A1 Mikrofony 3 Złącze etui USB typu C Czas pracy Do 11 godzin bez ANC (do 31 godzin z etui)

Do 7 godzin z ANC (do 20 godzin z etui) Do 12 godzin bez ANC (do 48 godzin z etui)

Do 8 godzin z ANC (do 30 godzin z etui) Czas ładowania 5 minut ładowania pozwala na 1 godzinę działania słuchawek bez ANC 5 minut ładowania pozwala na 1,5 godziny działania słuchawek bez ANC Wymiary i waga Słuchawka: 22,33 x 23,03 x 23,72 mm / 6,2 g

Etui: 25 x 50 x 63,2 mm / 62,4 g Słuchawka: 22,74 x 23,08 x 17,03 mm / 4,7 g

Etui: 25 x 49,9 x 63,3 mm / 65 g Cena 699 zł 1149 zł

Źródło: Google, PurePC