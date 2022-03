Test Redmi Note 11 Pro. Sprawdzamy czy najnowszy smartfon z popularnej serii Note zasłużył na dopisek Pro?

Pod koniec stycznia Xiaomi zaprezentowało swoje nowe propozycje z niższej i średniej półki cenowej. Nie chodzi jednak o sprzęt sygnowany charakterystycznym logo, lecz produkt submarki. Mowa o najnowszej odsłonie serii Redmi Note. Na początku marca na łamach naszego serwisu ukazał się test modelu bazowego – Redmi Note 11, który będę wspominał ciepło za zaskakująco dobre głośniki stereo, brak throttlingu oraz świetne zarządzanie energią. Rozczarowały mnie nieco powolne ładowanie aplikacji i incydentalne spowolnienia animacji interfejsu. W ostatnich dniach miałem okazję testować mocniejszego brata podstawowej jedenastki, model Redmi Note 11 Pro 4G. Jak wariant bez 5G sprawdził się podczas naszych testów redakcyjnych?

Autor: Marcin Karbowiak

W skład serii Redmi Note 11 wchodzą cztery smartfony – Redmi Note 11 Pro 5G, Redmi Note 11 Pro, Redmi Note 11S oraz Redmi Note 11. My wzięliśmy dziś na tapet drugą z wymienionych opcji. Sprzęt dzieli z modelem 5G ekran, aparat do selfie, aparat szerokokątny oraz akumulator. Z Redmi Note 11S zapożyczono zaś procesor MediaTek Helio G96. Różnic jest oczywiście więcej, o czym możecie przekonać się rzucając okiem na tabelkę ze specyfikacją techniczną. Urządzenie reprezentuje średnią półkę cenową, oferując przy tym kilka pożądanych rozwiązań, takich jak ekran AMOLED z odświeżaniem częstotliwością 120 Hz, szybkie ładowanie mocą 67 W, solidny aparat główny z matrycą o rozdzielczości 108 MP, głośniki stereo oraz wyjście audio Jack 3,5 mm. Nie zabrakło tu NFC oraz portu podczerwieni. Ten ostatni pozwala sterować np. telewizorem.

Sprawdziliśmy Redmi Note 11 Pro. Czy zastosowany w smartfonie ekran AMOLED, aparat z matrycą o rozdzielczości 108 MP oraz pojemny akumulator faktycznie są powodem do dumy producenta? Oceniamy nową propozycję ze stajni Xiaomi.

Wspomniany wyświetlacz zastosowany w Redmi Note 11 Pro to panel o przekątnej 6,67-cala o rozdzielczości FHD+. Wrócimy do niego w odpowiedniej sekcji wpisu, gdyż element ten przewyższa jakością wyświetlacze wykorzystywane w dwukrotnie droższych modelach. W parze ze 108 MP aparatem głównym idzie 8 MP ultraszeroki kąt, 2 MP obiektyw do zdjęć makro oraz 2 MP czujnik głębi. Bateria o pojemności 5000 mAh zapewnia całkiem satysfakcjonujący czas pracy na jednym ładowaniu, co możemy zawdzięczać brakowi obsługi sieci 5G. Producent przewidział za to obecność slotu na kartę pamięci, która pozwala rozszerzyć dostępną przestrzeń na dane o kolejne gigabajty. Nad sprawną pracą całości czuwa oprogramowanie MIUI 13. Niestety, bazuje ono na Androidzie 11, a nie nowszym Androidzie 12.

Redmi Note 11 Pro Redmi Note 11 Procesor MediaTek Helio G96 Qualcomm Snapdragon 680 4G Ekran 6,67-calowy AMOLED

2400 x 1080 pix

120 Hz

20:9 6,43-calowy OLED

2400 x 1080 pix

90 Hz

20:9 RAM 6 GB 4 GB lub 6 GB Pamięć na dane 64 GB lub 128 GB 64 GB lu 128 GB Aparat główny 108 MP szeroki kąt f/1.9

8 MP ultraszeroki kąt f/2.2

2 MP czujnik głębi f/2.4

2 MP makro f/2.4 50 MP szeroki kąt f/1.8

8 MP ultraszeroki kąt f/2.2

2 MP czujnik głębi f/2.4

2 MP makro f/2.4 Przednia kamerka 16 MP 13 MP f/2.4 Akumulator 5000 mAh

67 W 5000 mAh

33 W System Android 11, MIUI 13 Android 11, MIUI 13 Wymiary i waga 164,2 x 76,1 x 8,1 mm

202 g 159,9 x 73,9 x 8,1 mm

179 g Cena 1499 zł (6 GB + 64 GB)

1599 zł (6 GB + 128 GB) 999 zł (4 GB + 64 GB)

1099 zł (4 GB + 128 GB)

1199 zł (6 GB + 128 GB)

Redmi Note 11 Pro w wariancie z 6 GB RAM i 64 GB pamięci na dane to wydatek 1499 zł. Za opcję ze 128 GB pamięci UFS 2.2 zapłacimy 100 zł więcej. Jeśli zainteresuje Was opisywany model i jesteście w stanie wysupłać z budżetu dodatkowe 100 zł, nie wahajcie się. To niewielka różnica w cenie, a dodatkowa pojemność może okazać się w dłuższej perspektywie koniecznością. Szczególnie jeśli zamierzacie fotografować w trybie 108 MP. Takowe zdjęcia potrafią zajmować więcej niż 20 MB. Nie da się ukryć, że wpływ będą miały też pobrane do trybu offline filmy i seriale z mediów społecznościowych oraz wymagające gry. Przejdźmy do sekcji opisujących poszczególne cechy urządzenia.