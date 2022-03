Test Redmi Note 11. Niedrogi smartfon z wydajnym akumulatorem, MIUI 13, ekranem OLED i głośnikami stereo

Choć często piszemy o flagowcach albo przedstawicielach średniej półki cenowej, trzeba powiedzieć jasno, że równie ważnym segmentem, jest rynek budżetowych smartfonów. Ich ceny zamykają się najczęściej w tysiącu złotych. Nie inaczej jest z Redmi Note 11. Urządzenie w wersji podstawowej z 4 GB RAM i 64 GB pamięci na dane użytkownika kosztuje 999 zł. To niewiele, natomiast wybierając niedrogi sprzęt, trzeba zdawać sobie sprawę z pewnych braków lub niedogodności. Producent musi bowiem zgrabnie lawirować pomiędzy jakością poszczególnych elementów. Pytanie, czy zestaw cech Redmi Note 11 okaże się na tyle uniwersalny, że zainteresuje przeciętnych konsumentów. Oceniliśmy to podczas kilkutygodniowych testów.

Autor: Marcin Karbowiak

Rynek urządzeń do tysiąca złotych nie jest obszerny, ale znajdziemy na nim wiele interesujących propozycji. Niestety niska cena wiąże się z kilkoma oszczędnościami. W większości przypadków mamy do czynienia z dość wolną pamięcią eMMC, ewentualnie UFS 2.2. Dodajmy do tego jedynie 4 GB RAM i okazuje się, że nawet sensowny procesor nie zapewni satysfakcjonującej wydajności. Oszczędności znajdziemy także w kwestii aparatu czy nagrywania wideo. O 4K, a nawet FHD przy 60 FPS najczęściej można jedynie pomarzyć. Czego więc można spodziewać się po budżetowców? Na przykład długiego czasu pracy na akumulatorze, przyzwoitego ekranu AMOLED oraz dodatków, których nie uświadczymy u droższych konkurentów. Mam tu na myśli port podczerwieni, który pozwala na sterowanie pilotami, DVD, a nawet klimatyzacją.

Czy ekran AMOLED, długi czas pracy na akumulatorze, wysoka kultura pracy i głośniki stereo wystarczą, by nazwać Redmi Note 11 dobrym wyborem? Sprawdziliśmy to w naszym teście.

Smartfon Redmi Note 11 wyposażono w 6,43-calowy panel AMOLED o rozdzielczości FHD+ z odświeżaniem obrazu z częstotliwością 90 Hz. Nad sprawną pracą systemu Android 11 z autorską nakładką MIUI 13 czuwa układ Qualcomm Snapdragon 680 4G, GPU Adreno 610 oraz pamięć UFS 2.2. Producent pomyślał również o dołożeniu slotu na karty microSD, który przyda się szczególnie w przypadku najniższej wersji 64 GB. Akumulator o pojemności 5000 mAh naładujemy dołączoną do zestawu sprzedażowego ładowarką o mocy 33 W. Za fotografię odpowiada zestaw główny w konfiguracji 50 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP oraz 13 MP frontowa kamerka do selfie. Sprzęt może nagrywać sekwencje wideo w maksymalnej jakości FHD przy 30 FPS. Ponadto znajdziemy tu kilka udogodnień, do których wrócimy w kolejnych sekcjach recenzji.

Redmi Note 11 Redmi 10 Procesor Qualcomm Snapdragon 680 4G MediaTek Helio G88 Ekran 6,43-calowy OLED

2400 x 1080 pix

90 Hz

20:9 6,5-calowy IPS

2400 x 1080 pix

90 Hz

20:9 RAM 4 GB lub 6 GB 4 GB Pamięć na dane 64 GB lub 128 GB 64 GB lub 128 GB Aparat główny 50 MP szeroki kąt f/1.8

8 MP ultraszeroki kąt f/2.2

2 MP makro f/2.4

2 MP czujnik głębi f/2.4 50 MP szeroki kąt f/1.8

8 MP ultraszeroki kąt f/2.2

2 MP makro f/2.2

2 MP czujnik głębi f/2.4 Przednia kamerka 13 MP f/2.4 8 MP f/2.0 Akumulator 5000 mAh

33 W 5000 mAh

18 W Wymiary i waga 159,9 x 73,9 x 8,1 mm

179 g 162 x 75,5 x 8,9 mm

181 g Cena 999 zł (4 GB + 64 GB)

1099 zł (4 GB + 128 GB)

1199 zł (6 GB + 128 GB) 899 zł (4 GB + 64 GB)

Największymi atutami Redmi Note 11 mogą okazać się ekran AMOLED, który nie jest często spotykany w tej klasie cenowej, całkiem przyzwoity głośnik stereo oraz wyjątkowo rozbudowana i atrakcyjna wizualnie nakładka. Podczas pomiarów aplikacją Throttling CPU Test okazało się, że zastosowaną konfigurację cechuje świetna kultura pracy. Zgoda, nie uświadczymy wysokiej wydajności, ale plusem jest to, że nie ma mowy o spadkach, nawet kiedy poddajemy sprzęt dużym obciążeniom. Niestety, smartfon ma też wady, które dla wielu osób mogą okazać się nie do przeskoczenia. Niska cena nie zawsze może być traktowana jako usprawiedliwienie. Przejdźmy do omówienia szczegółów.