Test komputera G4M3R Elite za 18000 złotych - Intel Core i9-14900KF i GeForce RTX 4090, jednak nie brakuje też kompromisów

Gotowe zestawy komputerowe dostępne w sieciach sprzedażowych, przeszył długą ścieżkę ewolucji zanim jakością zbliżyły do forumowych, zarówno pod względem doboru komponentów, konfiguracji, jak i samego złożenia. Niektóre sklepy postanowiły jeszcze mocniej rozwinąć portfolio gotowców, tworząc w zasadzie własne marki oferujące gamingowe maszyny. Jednym z takich przykładów jest G4M3R, wywodzący spod skrzydeł x-komu, który ostatnio doczekał się solidnej rewitalizacji. Do naszego laboratorium testowego trafiła najmocniejsza oraz najdroższa wersja G4M3R Elite, wyposażona w procesor Intel Core i9-14900KF, kartę graficzną GeForce RTX 4090 plus 64 GB RAM. Całość kosztuje niebagatelne 18000 złotych...

Autor: Sebastian Oktaba

Recenzowany wariant G4M3R Elite w założeniach jest maszyną mającą oferować niemalże bezkompromisową wydajność, co zapewnia połączenie procesora Intel Core i9-14900KF i karty graficznej GeForce RTX 4090. Jednostkę centralną umieszczono jednak w płycie głównej Gigabyte Z790 UD AX, która reprezentuje średnią półkę, posiadając 8-fazową sekcję zasilania i układ dźwiękowy Realtek ALC897. Bardziej widziałbym tutaj kosztującego podobne pieniądze MSI MAG Z790 Tomahawk dysponującego WiFi 6E, Realtek ALC4080, mocniejszą sekcją zasilania i kruczoczarnym laminatem zamiast lekko brązowego. Kwestię fabrycznie ustawionych limitów energetycznych zweryfikują testy wydajności w programach m.in. Cinebench. G4M3R Elite posiada 64 GB pamięci Kingston Fury Renegade RGB 6000 MHz CL32, czyli naprawdę solidną ilość, niemniej parametry modułów okazują się zachowawcze. W podobnej cenie znajdziemy chociażby 64 GB Corsair Vengenace 6800 MHz CL32, aczkolwiek płyta główna mogłaby mieć problemy z obsługą szybkich Dual Ranków, zatem poniekąd rozumiem decyzję producenta.

Wybrana karta graficzna to Gigabyte GeForce RTX 4090 Gaming, oferująca wydajność podobną do konkurencyjnych modeli, aczkolwiek w zbliżonej cenie spokojnie można dostać solidniejsze konstrukcje. Dopłacając zaledwie 300 złotych do ASUS GeForce RTX 4090 TUF Gaming OC, otrzymujemy jednego z najcichszych niereferentów z metalową maskownicą. Moim skromnym zdaniem, wymiana płyty głównej i karty graficznej niewiele zmieniłaby w kosztorysie, jednak znacznie poprawiłaby walory estetyczne oraz użytkowe topowego G4M3R Elite. Nośnik SSD GoodRAM PX700 o słusznej pojemności 2 TB zajmuje miejsce w pierwszym slocie M.2, wykorzystując interfejs PCI-Express 4.0 oraz fabryczny radiator dodawany do Gigabyte Z790 UD AX. Parametry wyjściowe są bardzo przyzwoite (7400/6500 MB/s), niemniej mówimy o konstrukcji DRAM-Less z kontrolerem Maxio MAP1602A i pamięcią TLC, czyli zasadniczo odpowiedniku Lexar NM790. Niewiele droższy (~50 złotych) okazuje się natomiast Kingston KC3000 2 TB, którego bezdyskusyjnie wpakowywałbym do każdego gamingowego peceta.

G4M3R Elite Procesor Intel Core i9-14900KF 24R/32W 3200-6000 MHz Karta graficzna NVIDIA GeForce RTX 4090 Gigabyte Gaming Pamięć RAM Kingston Fury Renegade RGB 2x 32 GB 6000 MHz CL32 Płyta główna Gigabyte Z790 UD AX Realtek ALC897 / WiFi 6 Nośnik SSD GoodRAM PX700 2 TB PCI-E 4.0 x4 Chłodzenie CPU AiO 280 mm G4M3R Zasilacz MSI MPG A1000G PCIe 5 1000 W 80PLUS Gold Obudowa Fractal Design Pop XL Air RGB 4x 120 mm System operacyjny Windows 11 Home 64-bit OEM Cena 17900 zł 36-mcy gwarancji D2D

Troszeczkę ponarzekałem na konfigurację bazową, niemniej w kwestii czystej wydajności zaproponowane zmiany miałyby symboliczny charakter, zwłaszcza w grach komputerowych. Reszta konfiguracji nie wzbudza zresztą większych zastrzeżeń. Komputer otrzymał AiO G4M3R 280 mm odpowiedzialne za chłodzenie procesora, trzy 120 mm wentylatory na froncie plus jeszcze 140-kę na wylocie, zatem cyrkulacja powietrza powinna być porządna. Zasilacz MSI MPG A1000G zgodny z normą ATX 3.0, posiadający złącze 12VHPWR i certyfikat 80PLSU Gold, to bardzo porządna jednostka o całkowicie wystarczającej mocy 1000W. Pewnie można byłoby wstawić 80PLUS Platinum, aczkolwiek nie nazwałbym tego koniecznością. Całość zamknięto w obudowie Fractal Design Pop XL Air RGB, ważącej prawie 10 kilogramów i posiadającej bok wykonany z hartowanego szkła. Skrzynka otrzymała szereg logotypów G4M3R, chociaż ważniejsza jest informacja, że zapewnia ogrom miejsca i wysoką jakość wykonania. Wszystko razem z wgranym systemem Windows 11 Home oraz 36 miesięczną gwarancją Door 2 Door wyceniono na 17900 złotych. Zobaczymy jak sprzęt wygląda po rozpakowaniu...