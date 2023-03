Test gamingowych słuchawek Corsair HS65 Wireless – Dwa rodzaje bezprzewodowej łączności i sporo opcji konfiguracji brzmienia

Dobranie gamingowych słuchawek jest trudniejszym zadaniem, niż w przypadku klawiatury czy myszki, gdzie uwagę musimy zwrócić przede wszystkim na rodzaj przełączników (klawiatura) i sensor (mysz). Z tzw. headsetami jest trudniej, ponieważ nie tylko muszą one dobrze brzmieć, ale muszą też wygodnie leżeć oraz wyglądać zgodnie z naszymi oczekiwaniami. Z tym brzmieniem też nie jest znów tak łatwo, bowiem słuchawki, które producenci określają mianem gamingowych, niezbyt często spełniają oczekiwania melomanów, którzy pragną czegoś więcej, niż tylko dobrej lokalizacji dźwięków. Dlatego też niektórzy producenci mocno się gimnastykują, by otrzymać kompromis między dobrej jakości brzmieniem w utworach muzycznych a dobrą wirtualizacją. Inni zaś tworząc zestawy gamingowe, zupełnie nie zważają na jakość audio poza sceną gamingową. Dziś sprawdzimy, jak to wygląda w przypadku modelu Corsair HS65 Wireless.

Autor: Ewelina Stój

Debiutujące w lutym tego roku słuchawki Corsair HS65 Wireless reklamowane są przede wszystkim jako lekkie (275 g), solidne (dzięki zastosowaniu aluminium), a także jako komfortowe (miękka pianka zapamiętująca kształt ucha oraz pady powleczone częściowo "oddychającą" mikrofibrą). Gwoli ścisłości mamy tu do czynienia z modelem bezprzewodowym, pozbawionym jakiegokolwiek podświetlenia i łączącym się z urządzeniami źródłowymi zarówno poprzez Bluetooth, jak i przez nadajnik 2.4 GHz USB (niskie opóźnienia). Działania po przewodzie niestety nie przewidziano, jeśli jednak wyładuje nam się akumulator, to nic nie stoi na przeszkodzie, aby dalej korzystać z łączności bezprzewodowej, będąc wpiętym pod ładowarkę.

Corsair HS65 Wireless to w zasadzie bezprzewodowa wersja słuchawek Corsair HS65 Surround, które cechują się fenomenalnym mikrofonem, świetnym pozycjonowaniem wrogów w grach oraz całkiem przyjemnym brzmieniem w muzyce. Czy model bez "kabelka" powieli te zalety?

Kolejną cechą szczególną słuchawek jest obecność Dolby Audio 7.1 (tylko dla PC i Mac), a także rozwiązania Sonarworks SoundID, które skonfigurujemy poprzez oprogramowanie Corsair iCUE. O SoundID więcej napiszemy w stosownym momencie, a teraz napomknę tylko, że technologia ta pozwala na stworzenie indywidualnego profilu brzmienia na podstawie oceny osobistych preferencji użytkownika z wykorzystaniem próbek dźwiękowych. Wracając do bardziej hardware'owych aspektów słuchawek, warto jeszcze wspomnieć o obecności 50-mm neodymowych przetworników, które grają w standardowym pasmie 20 Hz - 20 kHz oraz o dookólnym mikrofonie na funkcjonalnym wysięgniku.

Corsair HS65 Wireless Konstrukcja Wokółuszna, zamknięta Łączność Bezprzewodowa 2.4 GHz + Bluetooth (AAC+SBC) Sugerowany czas pracy na baterii Do 24 h 2.4 GHz / Do 37 h BT Podświetlenie Nie Przewód 180 cm, odczepiany USB-C, bez tekstylnego oplotu Pasmo przenoszenia 20 Hz - 20 kHz Impedancja 32 omy Przetwornik 50 mm Dźwięk przestrzenny cyfrowy z Dolby Audio 7.1* Mikrofon nieodczepiany, dookólny, Certyfikat Discord Pasmo przenoszenia mikrofonu 100 Hz do 10 kHz Czułość mikrofonu -41 dB (+/- 2 dB) Waga 288 g Kompatybilność PC, Mac, PlayStation 4, PlayStation 5, urz. mobilne Aktualna, najniższa cena 599 zł

*Funkcja Dolby Audio jest dostępna tylko przy użyciu oprogramowania Corsair iCUE na komputerach PC i Mac

Sterowanie słuchawkami odbywa się poprzez pokrętło regulacji głośności na lewym nauszniku, a wspomniany już mikrofon wycisza się po podniesieniu go ku górze. Słuchawki występują w czarnej oraz grafitowo-białej wersji kolorystycznej, współpracują nie tylko z pecetami, ale także z konsolami PlayStation 4 oraz 5. Wyceniono je zaś na 659 złotych, jednak jeśli dobrze poszukamy, to można je dostać nawet za ok. 60 zł mniej. Poniżej możecie jeszcze na szybko zapoznać się z materiałem wideo opisującym wspomniane już rozwiązanie SoundID, a po nim zapraszam już na kolejne strony, na których dokładnie przyjrzymy się poszczególnym aspektom słuchawek.