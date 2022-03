Test dysku SSD Crucial P5 Plus - Dobra wydajność w rozsądnej cenie. Najbardziej opłacalny nośnik SSD M.2 NVMe PCI-E 4.0

Crucial jest bezdyskusyjnie jednym z najbardziej utytułowanych producentów nośników SSD, któremu zawdzięczamy wiele znakomitych konstrukcji, niejednokrotnie otwierających nowe rozdziały wydajności albo opłacalności w historii tych urządzeń. Starczy tutaj wymienić kilka legendarnych konstrukcji z interfejsem SATA - M4, MX100, MX200 oraz ciągle dostępne MX500. Jednak odkąd nastała epoka nośników M.2 PCI-Express NVMe, producent wyraźnie wyhamował i pozwolił wyprzedzić się większości klasowej konkurencji. Dopiero stosunkowo niedawno do sprzedaży trafił Crucial P5 Plus, będący dyskiem wykorzystującym autorski kontroler oraz interfejs PCI-Express 4.0 x4, nareszcie mogąc rywalizować z najlepszymi.

Autor: Sebastian Oktaba

Technologia napędzająca SSD (Solid State Drive) funkcjonuje w sektorze urządzeń wyspecjalizowanych od kilkudziesięciu lat, chociaż dopiero w ostatnim okresie zaczęła zyskiwać na popularności wśród zwykłych użytkowników, co zawdzięczamy przede wszystkim spadkowi cen komponentów (głównie pamięci). Pierwsze urządzenia będące protoplastami obecnych SSD pojawiły się jeszcze przed procesorami Intel 286, więc długo czekały na szansę zaistnienia w masowej świadomości. Dlaczego warto posiadać SSD? Przewaga nośników półprzewodnikowych nad talerzowymi jest druzgocąca - modele wykorzystujące pamięci Flash są bardziej wytrzymałe i bezszelestne ze względu na brak ruchomych elementów. Jednak co najważniejsze są znacznie wydajniejsze - zwłaszcza w przypadku operacji na małych czy bardzo małych plikach. Nośniki SSD wykorzystują cztery rodzaje modułów NAND Flash SLC, MLC, TLC i QLC - pierwsze to domena rozwiązań serwerowych, pozostała trójka jest najczęściej spotykana w konstrukcjach konsumenckich, aczkolwiek TLC stanowią największy procent wśród używanych kości. Pozostałymi kluczowymi czynnikami dla wydajności dysków jest kontroler i odpowiedni firmware, które muszą razem współpracować zapewniając stabilność całej konstrukcji.

Crucial P5 Plus to najszybszy nośnik SSD w ofercie producenta, wykorzystujący autorski kontroler i zaawansowane pamięci 3D TLC.

Crucial P5 Plus bazuje na kontrolerze Micron DM02A1, bowiem marka Crucial jest własnością koncernu Micron, jednego z największych dostawców pamięci półprzewodnikowych na świecie. Firma nikomu nie licencjonuje swojego nowego flagowego 8-kanałowego kontrolera, niechętnie także zdradza jakiekolwiek szczegóły techniczne, dlatego niewiele więcej można powiedzieć o krzemowym sercu napędzającym Crucial P5 Plus. Zastosowane pamięci 3D TLC NAND charakteryzują się 176-warstwami i również zostały wyprodukowane przez Microna. Identyczne kości znajdziemy chociażby w Kingston KC3000, ADATA XPG Gammix S70 Blade oraz Corsair Force Series MP600 Pro XT, czyli nośnikach z najwyższej półki wydajnościowej. Ostatnim elementem układanki jest wbudowana pamięć podręczna LPDDR-4266 MHz, której wariant o pojemności 1 TB posiada 1 GB. Niewielka ilość informacji stricte technicznych ma jednak znaczenie drugorzędne, ponieważ najważniejsza będzie rzeczywista wydajność.

Samsung SSD 980 PRO Kingston KC3000 Crucial P5 Plus Pojemność 1000 GB 2000 GB 1000 GB 2000 GB 1000 GB 2000 GB Kontroler Samsung Elpis Phison PS5018-E18 Micron DM02A1 Interfejs PCI-Express 4.0 x4 PCI-Express 4.0 x4 PCI-Express 4.0 x4 Pamięci NAND 3D TLC 3D TLC 3D TLC Pamięć Cache 1024 MB 2048 MB 1024 MB 2048 MB 1024 MB 2048 MB Sekwencyjny Zapis 5000 MB/s 5000 MB/s 6000 MB/s 7000 MB/s 5000 MB/s 5000 MB/s Sekwencyjny Odczyt 7000 MB/s 7000 MB/s 7000 MB/s 7000 MB/s 6600 MB/s 6600 MB/s Zapis IOPS 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 700 000 700 000 Odczyt IOPS 1 000 000 1 000 000 900 000 1 000 000 630 000 720 000 Limit zapisów 600 TB 1300 TB 800 TB 1600 TB 600 TB 1200 TB Szyfrowanie AES 256-bit 256-bit 256-bit Współczynnik MTBF 1 500 000 godzin 1 800 000 godzin 2 000 000 godzin Gwarancja 60 miesięcy 60 miesięcy 60 miesięcy

Maksymalna prędkość zapisu sekwencyjnego w wykonaniu Crucial P5 Plus 1 TB wynosi 5000 MB/s, natomiast w przypadku odczytu wartość sięga 6600 MB/s. Mówimy zatem o szybkich nośnikach, ale przynajmniej pod względem papierowej specyfikacji, konkurencja posiada już znacznie wydajniejsze rozwiązania. Poziom Samsung SSD 980 PRO jest jednak satysfakcjonujący. IOPS dla losowego odczytu/zapisu również nie rozczarowuje, wynosząc kolejno 630,000 i 700,000 operacji. Trochę mniej efektownie w wykonaniu Crucial P5 Plus 1 TB prezentuje się współczynnik TBW, bowiem 600 TB nazwałbym przeciętną wartością, chociaż typowemu użytkownikowi wystarczy z nawiązką. Recenzowany nośnik usługuje też szyfrowanie 256-bit AES i TCG Opal 2.0. Wszystkie elementy elektroniczne umieszczono na awersie, przykrywając cienką naklejką udającą radiator, natomiast prawdziwego odpromiennika producent nie dołącza. Urządzenie jest objęte 60-miesięczną gwarancją ze wspomnianym ograniczeniem TBW.