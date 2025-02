TeamGroup T-Create Classic C4 Series - zaprezentowano nowe nośniki SSD PCIe 4.0 z grafenowym radiatorem

Choć nośniki SSD bazujące na magistrali PCIe 4.0 będą zapewne stopniowo wypierane z rynku przez nowy standard, to wciąż jest to kwestia przyszłości. Na chwilę obecną producenci ciągle wypuszczają dyski, które korzystają ze starszego rozwiązania. Przykładem jest firma TeamGroup, która zaprezentowała nośniki z serii T-Create Classic C4. Ich cecha charakterystyczna to bardzo cienki grafenowy radiator, który ma zadbać o odpowiednią temperaturę pracy.

Nośniki SSD z serii TeamGroup T-Create Classic C4 to propozycja skierowana przede wszystkim do twórców treści. Dyski mają cechować się wysoką stabilnością parametrów pracy.

W ramach serii T-Create Classic C4 na rynek trafią trzy modele SSD: C47, C45 i C43. Główną różnicą pomiędzy nimi będzie szybkość odczytu i zapisu danych. W przypadku C47 można liczyć na sekwencyjny odczyt o wartości maksymalnie 7400 MB/s i sekwencyjny zapis 7000 MB/s. C45 to już wartości 5000 MB/s i 4500 MB/s. Najwolniejszy będzie C43, który zaoferuje odpowiednio 3500 MB/s oraz 3200 MB/s. Parametry te będą też oczywiście zależały w pewnym stopniu także od pojemności dysku. Najlepszy z zaprezentowanych modeli będzie dostępny w wariantach od 512 GB do 4 TB. Pozostałe dwa nośniki zaś od 512 GB do 2 TB.

Obecność radiatorów nie jest standardem w przypadku nośników SSD bazujących na magistrali PCIe 4.0. Z pewnością jednak takie rozwiązanie jest przydatne w bardziej wymagających warunkach. Za odprowadzanie ciepła w przypadku dysków T-Create Classic C4 odpowiada przede wszystkim grafenowy radiator, który bazuje na amerykańskich i tajwańskich patentach. Ma to zapewnić odpowiednią temperaturę i stabilność pracy sprzętu. Urządzenia wykorzystują mechanizm SLC Caching, który polega na użyciu jako pamięci podręcznej komórek przechowujących wyłącznie jeden bit danych (Single-Level Cell). Wpływa to korzystnie na ich wydajność. Dyski cechują się także mechanizmem LPDC (Low-Density Parity-Check), który zapewnia odpowiednią korekcję błędów.

MTBF wszystkich trzech wariantów zaprezentowanych SSD wynosi 1,7 mln godzin. TeamGroup chwali się, że proces produkcji nośników był przyjazny środowisku naturalnemu. W jego trakcie nie korzystano z halogenu i ołowiu, a opakowania są wykonane z materiałów nadających się w pełni do recyklingu. Producent udziela pięcioletniej gwarancji na swoje dyski. Ich premiera zapowiedziana jest na listopad bieżącego roku. W pierwszej kolejności trafią na rynek tajwański i amerykański, ale nie jest znana jeszcze ich cena.

Źródło: TeamGroup, TechPowerUp