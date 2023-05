TeamGroup T-FORCE XTREEM DDR5 - nowe i bardzo szybkie pamięci RAM zaprezentowane na targach Computex 2023

TeamGroup to tajwańskie przedsiębiorstwo założone w 1997 roku zajmujące się produkcją pamięci wszelakiego rodzaju od kart SD aż po pamięci RAM i dyski SSD. Ostatnio pisaliśmy o tym, że jeden z dysków TeamGroup ma zadatki na stanie się jednym z najszybszych SSD na rynku. Jednak firma na tym nie poprzestaje i prezentuje na targach Computex 2023 nowe szybkie pamięci RAM DDR5 wraz z ciekawymi rozwiązaniami dla radiatorów chłodzących kości pamięci.

TeamGroup prezentuje na targach Computex 2023 nowe szybkie pamięci T-FORCE XTREEM DDR5 wraz z ciekawymi rozwiązaniami dla radiatorów chłodzących kości pamięci. Dostaniemy wiele wersji pamięci o różnej szybkości bez podświetlenia LED oraz warianty z diodami RGB.

Team Group zaprezentował swoje nowe pamięci Team Xtreem DDR5 na targach Computex 2023 w Tajpej na Tajwanie. Nowe pamięci RAM będą dostępne zarówno z diodami RGB, jak i bez podświetlenia LED. Produkty mają cechować się taktowaniami od 7000 MHz do 8266 MHz. Szybsze warianty mają działać przy napięciach DRAM sięgających 1,45 V. T-Force Xtreem będą dostępne w pojemnościach od 16 GB (zestaw 2x 8 GB) do aż 96 GB (zestaw 2x 48 GB). Niestety producent nie podzielił się informacją, jakich opóźnień możemy się spodziewać.

Wiemy natomiast, że za chłodzenie kości pamięci będzie odpowiedzialny dwuczęściowy czarny radiator wykonany ze wysokiej jakości stopu aluminium o grubości 2 mm. Dodatkowo zastosowano tutaj żel silikonowy, który ma sprawnie odprowadzać ciepło z układów elektronicznych. Górna część pamięci RAM to niemalże sam radiator, gdyż PCB kończy się miej więcej w 3/4 wysokości. Takie wykonanie ma przynieść jeszcze niższe temperatury podczas overclockingu kości pamięci. Natomiast modele T-Force Xtreem RGB w miejscu drugiej części radiatora mają wstawiony akrylowy dyfuzor dla diod RGB. Według producenta jest to konstrukcja multioptyczna, która zapewnia delikatne wrażenia świetlne podobne do zorzy polarnej.

