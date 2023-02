Test pamięci RAM DDR4 vs DDR5 na procesorze Intel Core i5-13600K. Co wybrać? Który zestaw będzie wydajniejszy?

Jedną z największych zalet platformy LGA1700, która obsługuje procesory Intel Core 12. i 13. generacji, jest możliwość wykorzystania pamięci DDR4 lub DDR5. Pozwala to użytkownikowi wybrać optymalną konfigurację, dostosowaną chociażby do zasobności portfela, ponieważ moduły DDR5 i płyty główne obsługujące nowszy standard są odpowiedni droższe. Jednak czy warto dopłacać do szybszych zestawów RAM? Jak kształtuje się różnica wydajności między pamięciami DDR4 i DDR5? Pytania mnożą się błyskawicznie, dlatego powstało niniejsze porównanie, mające udzielić wyczerpującej odpowiedzi - jaki RAM wybrać dla procesora Intel Core i5-13600K? Znajdziecie tu wyniki typowych zestawów, jak również modeli z górnej półki.

Autor: Sebastian Oktaba

Pamięci RAM DDR5 przynoszą szereg modyfikacji wykraczających poza obniżenie napięcia wyjściowego i zwiększenie taktowań przy jednoczesnym poluzowaniu opóźnień. Przede wszystkim, nowy standard działa inaczej od poprzednika. Pamięci RAM DDR4 operują na pojedynczej 64-bitowej magistrali, podczas gdy DDR5 posiadają dwie 32-bitowe magistrale (plus w obydwu przypadkach dochodzi dodatkowe 8-bit dla ECC). Skutkiem tego pojedynczy moduł jest identyfikowany jako Dual Channel, natomiast dwa rozpoznawane jako Quad Channel, chociaż samo rozwiązanie niewiele ma wspólnego z prawdziwym Quad Channel z platform HEDT. Wewnętrzne kanały (A/B) pamięci RAM DDR5 współdzielą także RCD (Register Clock Driver), który zapewnia więcej sygnałów wyjściowych i odczytuje dłuższe impulsy (8 vs 16). Kolejna nowość to przeniesienie regulacji napięcia bezpośrednio do modułów (układ PMIC), podnosząc jednak koszty produkcji i temperatury. Standard DDR5 wprowadza też profile XMP 3.0, umożliwiające zapisywanie w pamięci RAM ustawień użytkownika, więc przenosząc moduły między platformami nie musimy odtwarzać ich konfiguracji w UEFI płyty głównej.

Jaka pamięć RAM będzie najlepsza do procesora Intel Core i5-13600K? Czy różnica między DDR4 i DDR5 faktycznie jest zauważalna? I jakie zestawy można w chwili obecnej uznać za najbardziej opłacalne?

Porównanie wydajności pamięci DDR4 i DDR5 jest trudniejsze, niż pozornie mogłoby się wydawać, aczkolwiek problematyczność nie dotyczy bezpośrednio testów, bowiem procedura pomiarowa nie przechodzi żadnych modyfikacji. Zdecydowana większość DDR5 sprzedawana jest natomiast w zestawach 2x 16 GB, dlatego logicznym wydaje się dobranie DDR4 o identycznych pojemnościach. Dopóki mówimy o zupełnie przeciętnych zestawach (np.: 3600 MHz CL18), problem zasadniczo nie występuje, ujawniając się dopiero jeżeli zechcemy czegoś szybszego. Znalezienie pamięci DDR4 2x 16 GB 3600 MHz CL14 to zadanie niełatwe oraz kosztowne, a pozostaje jeszcze odpalenie takich ustawień na Gear1 (1:1), czyli synchronicznie z taktowaniem kontrolera. Problemem okazuje się konfiguracja Dual Rank (innych zresztą brak), znacznie trudniejsza do ustabilizowania i podkręcania, chociaż rekompensuje to wyższą wydajnością względem Single Rank. Ponieważ zestawy DDR5 standardowo pracują na Gear2, a wszystkie 2x 16 GB to Single Rank, dlatego to właśnie DDR4 trudniej było dopasować.

DDR4 DDR4 DDR5 DDR5 DDR5 DDR5 DDR5 Pojemność 2x 16 GB 2x 16 GB 2x 16 GB 2x 16 GB 2x 16 GB 2x 16 GB 2x 16GB Konstrukcja Dual Rank Dual Rank Single Rank Single Rank Single Rank Single Rank Single Rank Ustawienia XMP OC XMP XMP XMP XMP OC Taktowanie 3600 MHz 3800 MHz 5200 MHz 6000 MHz 6600 MHz 7200 MHz 7400 MHz Dzielnik Gear1 Gear1 Gear2 Gear2 Gear2 Gear2 Gear2 tCL 18 14 38 36 32 34 34 tRCD 22 14 38 36 39 44 42 tRP 22 14 38 36 39 44 42 tRAS 39 34 82 76 76 96 82

Ostatecznie udało się znaleźć potrzebny zestaw DDR4, będący niezwykle ważnym punktem odniesienia, aczkolwiek Corsair Dominator Platinum 2x 16 GB 4000 MHz CL16 podkręcony do 3800 MHz CL14-14-14-34 Gear1 możecie traktować w kategorii maksimum platformy. Zdecydowałem się wykonać pomiary przy kontrolerze pracującym w trybie 1:1, ponieważ zapewnia najlepszą wydajność, a symboliczny potencjał podkręcania Dual Rank nie zdołałby zredukować strat wynikających z włączenia Gear2 (nawet zakładając 200-400 MHz wyższe taktowanie). Jako przeciwwaga w drużynie DDR5 wybrany został komplet 2x 16 GB Corsair Dominator Platinum, pracujący z ustawieniami 7200 MHz CL34–44-44-96 podkręconymi do 7400 MHz CL34-42-42-82 Gear2. Jednak to jeszcze nie koniec możliwości DDR5, bowiem niebawem do sprzedaży wejdą moduły 8000 MHz CL38. Obydwu topowym zestawom poprawiłem także niektóre timingi drugiego oraz trzeciego rzędu, a reszta pamięci działa zgodnie z profilami XMP.