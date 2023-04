Team Group MP44, MP44S oraz MP34S - nowe dyski SSD M.2 PCIe 4.0 dostępne w różnych rozmiarach

Tajwańska firma Team Group specjalizująca się w produkcji nośników danych oraz pamięci RAM przedstawiła trzy nadchodzące dyski półprzewodnikowe. Każdy z nich wykonany został w innym formacie, więc będą kompatybilne z większością urządzeń. Dwa spośród nich - MP44 oraz MP44S - są zgodne z interfejsem PCIe czwartej generacji, natomiast model MP34S jest kompatybilny z trzecią generacją. Wszystkie jednak dostępne są w kilku wariantach pojemności.

Największy z braci, model MP44, skonstruowany został w szczególności dla wszelkich komputerów osobistych, ponieważ posiada standardowy format 2280. Do wyboru dostaniemy pojemności od 512 GB aż do 8 TB. W maksymalnej konfiguracji odczyt sekwencyjny sięga tu 7400 MB/s z kolei zapis 7000 MB/s. Żywotność nośnika została przewidziana na 1 600 000 godzin. Konstrukcja zawiera w sobie bardzo cienkie (1 mm) chłodzenie, na które składa się warstwa grafenu (pozostałe modele także posiadają to rozwiązanie). MP34S przeznaczony jest do mniejszych urządzeń takich jak ultrabooki, ze względu na swój kompaktowy rozmiar 2242. Dostępny jest on w wersji z pamięcią 512 GB oraz 1 TB. Prędkość odczytu sekwencyjnego w wersji z większą pojemnością wynosi tu 2500 MB/s, a jeśli chodzi o zapis, to będzie to 2200 MB/s. Za pamięć odpowiada tu kość 3D TLC.

Team Group MP44 Team Group MP44S Team Group MP34S Interfejs PCIe 4.0 x4 PCIe 4.0 x4 PCIe 3.0 x4 Pojemność 512 GB / 1, 2, 4, 8 TB 1, 2 TB 512 GB / 1 TB Napięcie DC +3.3V DC +3.3V DC +3.3V Parametr TBW 512 GB - 700 TBW

1 TB - 1450 TBW

2 TB - 2500 TBW

4 TB - 3000 TBW

8 TB - 6000 TBW 1 TB - 250 TBW

2 TB - 450 TBW 512 GB - 400 TBW

1 TB - 800 TBW Przepustowość 512 GB Odczyt / Zapis:

do 5000 / 2500 MB/s

1 TB Odczyt / Zapis:

do 5000 / 4500 MB/s

2 TB Odczyt / Zapis:

4800 / 4400 MB/s

8 TB Odczyt / Zapis:

7400 MB/s / 7000 MB/s Odczyt: do 5000 MB/s

Zapis: do 3500 MB/s 512 GB Odczyt / Zapis:

2400 / 1700 MB/s

1 TB Odczyt / Zapis:

2500 / 2200 MB/s Rozmiar złącza M.2 2280 2230 2242 Technologia NAND - - 3D TLC Pobór mocy - - - MTBF 1 600 000 godzin 1 500 000 godzin 1 500 000 godzin Cena - - -

Posiadaczy Steam Decka, a także innych urządzeń, które na pokładzie posiadają slot M.2 2230, najbardziej ucieszy model MP44S. Spotkamy się tu z pojemnościami rzędu 1 i 2 TB. W obydwu przypadkach parametry maksymalnego odczytu oraz zapisu się nie różnią. Wynoszą tu odpowiednio 5000 MB/s i 3500 MB/s. Średni czas bezawaryjnej pracy, według producenta ustalono na 1 500 000 godzin, czyli tyle samo co w trochę większym MP34S. Na ten moment nie znamy jednak cen nośników. Jeśli zaś chodzi o datę premiery, to została ona przewidziana na maj tego roku, a więc nie zostało do niej zbyt wiele czasu. Za moment dowiemy się wszystkiego o nadchodzących dyskach SSD, jednak zanim to nastąpi, pozostaje mieć nadzieję, że zostaną odpowiednio wycenione.

Źródło: Team Group