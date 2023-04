Corsair MP600 MINI oraz MP600 CORE XT - producent wprowadza do oferty szybkie dyski SSD M.2 zgodne z PCIe Gen 4.0

Amerykańskie przedsiębiorstwo Corsair znane z produkcji zasilaczy, peryferii i akcesoriów komputerowych, zaprezentowało dwa nowe dyski SSD ze złączem M.2. Model MP600 MINI wyróżnia się swoim kompaktowym rozmiarem, a przy tym całkiem dobrymi wartościami maksymalnego odczytu i zapisu. Z kolei jego większy brat oznaczony jako MP600 CORE XT ma do zaoferowania trzy wersje pamięciowe, a także przyzwoity maksymalny odczyt sekwencyjny.

W sprzedaży są już dostępne nowe nośniki SSD M.2 od firmy Corsair - MP600 MINI oraz MP600 CORE XT. Oba wyróżniają się obsługą magistrali PCIe Gen 4.0 NVMe, a także całkiem stosowną ceną.

Corsair MP600 MINI to najmniejszy z dotychczasowych nośników danych producenta. Jego kompaktowy format 2230 sprawia, że idealnie się nadaje do mniejszych sprzętów i handheldów pokroju Steam Decka. Dostępna jest tylko jedna wersja pamięciowa o pojemności 1 TB. Zarówno prędkość odczytu, jak i zapisu plasuje się tu na takim samym poziomie i wynosi 4800 MB/s. Spotkamy się tu zastosowaną pamięcią 3D TLC NAND. Średni czas bezawaryjnej pracy został ustalony na 1,5 mln godzin. Dysk wyceniono na 589 zł. Jest to więc dość ciekawa propozycja, szczególnie że również ten model oparty jest o interfejs PCIe Gen 4.0 oraz protokół NVMe.

Corsair MP600 MINI Corsair MP600 CORE XT Interfejs PCIe Gen 4.0 x4 PCIe Gen 4.0 x4 Pojemność 1 TB 1 / 2 / 4 TB Napięcie 3.3V, +/- 5% 3.3V, +/- 5% Parametr TBW 600 250 / 450 / 900 Przepustowość Odczyt do 4800 MB/s

Zapis do 4800 MB/s Odczyt do 5000 MB/s

Zapis do 3500 / 4400 MB/s Rozmiar złącza M.2 2230 2280 Technologia NAND 3D TLC NAND 3D QLC NAND Pobór mocy Średnio 4,3 W Średnio 4,1 / 4,3 W MTBP 1 500 000 godzin 1 500 000 godzin Cena 589 zł 1 TB - 329 zł

2 TB - 629 zł

4 TB - 1509 zł

Corsair MP600 CORE XT został wykonany w standardowym formacie 2280, więc z powodzeniem będziemy mogli nim zmodernizować naszego laptopa bądź komputer stacjonarny. Mamy do wyboru wersje z 1, 2 oraz 4 TB pojemności. Wszystkie z nich posiadają pamięć 3D QLC NAND o wysokiej gęstości. Maksymalna wartość odczytu sięga tu 5000 MB/s, z kolei zapisu różni się w zależności od ilości zastosowanej pamięci i wynosi od 3500 - 4400 MB/s. Żywotność producent ustalił na tym samym poziomie, co mniejszego modelu. Ceny wahają się tu w zależności od wybranej pojemności dysku: od 329 po 1509 zł. Jeśli jesteśmy zainteresowani zakupem któregoś dysku SSD, powinniśmy się udać na oficjalną stronę producenta. Gdy wartość koszyka będzie większa niż 350 zł, otrzymamy darmową dostawę.

