Seagate FireCuda 530 - debiut nietypowych nośników SSD przeznaczonych dla fanów Gwiezdnych Wojen

Na rynku nośników SSD panuje dosyć duża konkurencja. Nic zatem dziwnego, że producenci próbują w przeróżny sposób zachęcić klientów do zakupu produkowanego przez siebie sprzętu. Z oryginalną inicjatywą wyszły firmy Seagate i EKWB, które przygotowały bardzo ciekawą propozycję dla wszystkich miłośników Gwiezdnych Wojen. Zaprezentowano nośniki M.2 NVMe silnie inspirowane tym prawdopodobnie najpopularniejszym uniwersum science-fiction.

Seagate do spółki z EKWB przygotowały specjalną edycję nośników SSD FireCuda 530. Konstrukcje wyróżniają się specjalnym podświetleniem, które imituje wygląd miecza świetlnego.

Sprzęt spodoba się z pewnością fanom wspomnianego cyklu. Wyróżnia się bowiem bardzo oryginalnym niskoprofilowym radiatorem, na którego powierzchni można znaleźć podświetlenie w formie małego miecza świetlnego. Co ciekawe, projekt nie ogranicza się wyłącznie do samej wiązki światła. Odwzorowano bowiem też dokładnie wygląd rękojeści mieczy wykorzystywanych przez poszczególnych bohaterów gwiezdnej sagi. Dostępne są trzy warianty: Obi-Wan Kenobi, Luke Skywalker oraz Darth Vader. Całość została podpisana imieniem każdego z nich. Z racji, że zastosowano podświetlenie RGB, to kolorystykę na nośnikach można zmieniać dowolnie. Co ciekawe, nabywcy otrzymają także możliwość łatwej wymiany nakładki na dyskach, więc nie będą ograniczeni wyłącznie do projektu jednego miecza świetlnego.

Specyfikacja urządzeń jest na wysokim poziomie. Dostępne są dwa warianty: 2 TB i 1 TB. Urządzenia działają w oparciu o interfejs PCIe Gen 4 i oferują szybkość odczytu na poziomie do 7300 MB/s. Maksymalna szybkość zapisu wynosi 6900 MB/s w przypadku modelu o większej pojemności i 6000 MB/s w nośniku 1 TB. Pod względem sprzętowym są to w rzeczywistości dyski Seagate FireCuda 530, którym nadano bardzo oryginalny wygląd. Producent zadbał o odpowiednio długi okres gwarancji. Wynosi on 5 lat. Jest spora szansa, że nośniki będą dostępne także na polskim rynku, ale nie jest jeszcze znana ich cena. Za standardowy model FireCuda 530 1 GB trzeba zapłacić aktualnie ok. 660 zł. Można spodziewać się, że wersja z mieczami świetlnymi będzie sporo droższa. W Stanach Zjednoczonych sprzęt jest dostępny w cenach około 290 i 185 dolarów, ale dokonując przeliczenia należy oczywiście pamiętać o dodaniu podatku VAT.

