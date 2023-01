Seagate, WDC i Toshiba - dostawy tradycyjnych dysków twardych są już niemal o połowę mniejsze niż przed rokiem

Opublikowane zostały dane dotyczące ilości dostaw dysków twardych przez trzech ostatnich producentów tego typu nośników - firmy Seagate, WDC i Toshiba. Wyraźnie widać, że popularne jeszcze kilka lat temu HDD są w odwrocie. Odnotowano gigantyczne spadki w porównaniu do 2021 roku i nie ma większych perspektyw na zmianę tego trendu. Bardzo duży spadek objął segment rozwiązań chmurowych. Jedynie dyski 2,5-calowe utrzymują ciągle swoją pozycję.

Opublikowane przez Trendfocus dane dotyczą kwartalnych i rocznych statystyk dostarczonych na rynek dysków na przestrzeni 2022 roku. Jedyne firmy, które zajmują się jeszcze produkcją HDD odnotowały gigantyczne spadki w tym zakresie. Dostawy spadły średnio o nieco ponad 40%. Największy udziałowiec rynku, firma Seagate, dostarczyła w 2022 roku ok. 15,3 mln sztuk dysków. Jest to spadek nawet o niemal 44% w ujęciu rocznym i niemal 4% w ujęciu kwartalnym. Nie lepiej poradził sobie WDC, który zaliczył spadki na poziomie do 43% rok do roku i nawet ok. 16% w ujęciu kwartalnym. Toshiba jest firmą z najmniejszym udziałem na rynku tradycyjnych dysków twardych i odnotowała teoretycznie najmniejszy spadek, który jednak i tak jest pokaźny. Wyniósł on bowiem nawet ok. 39% w porównaniu z 2021 rokiem i ok. 2,5% w zestawieniu z trzecim kwartałem 2022. Powyższe dane przekładają się na spadek rzędu nawet 42,5% w całej branży, co oznacza dostawy mniejsze o ok. 35-36,5 mln sztuk w porównaniu z 2022 rokiem.

Zmiana rok do roku Zmiana kwartał do kwartału Dostarczone HDD w mln sztuk Seagate -41,7% -43,7% -0,7% -3,9% 15,10 - 15,60 WDC -40,7% -43,0% -12,7% -16,2% 12,30 - 12,80 Toshiba -37,7% -39,3% -0,1% -2,6% 7,80 - 8,0 Łącznie -40,5% -42,5 % -5,2% -8,3% 35,20 - 36,40

Firma dostarczająca informacje na temat kondycji rynku dysków twardych, podzieliła go na trzy segmenty: przemysłowe zapotrzebowanie na HDD (obejmujące głównie usługi w chmurze), konsumenckie zapotrzebowanie na dyski 3,5 cala oraz konsumencie zapotrzebowanie na dyski 2,5 cala. Największe cięcia objęły pierwszy z tych segmentów. Dostawy spadły tutaj o niemal 11 mln. Nieco lepiej przedstawia się sytuacja drugiego z wymienionych obszarów, gdzie odnotowano spadki jednocyfrowe. Zaskakujące mogą być statystyki segmentu obejmującego 2,5-calowe dyski twarde, który w czwartym kwartale odnotował wzrost o 15%. Można domniemywać, że ten obszar rynku jest bardziej odporny na spadki z uwagi na utrzymującą się popularność laptopów z tradycyjnymi HDD. Nie ma to jednak większego przełożenia na dane ogólne, które są bardzo negatywne.

Powyższe informacje jasno pokazują, że nieustannie spada popularność HDD, a co za tym idzie, producenci są zmuszeni ciąć podaż swoich produktów. Niemalże całkowite wyparcie dysków twardych z rynku konsumenckiego na rzecz nośników SSD wydaje się w przyszłości bardzo prawdopodobne. Choć cena napędów półprzewodnikowych w przeliczeniu na 1 GB zazwyczaj jest ciągle wyższa, niż w przypadku HDD, to postęp technologiczny jest nieuchronny i cały proces będzie z pewnością dążył do marginalizacji przestarzałej technologii. Tego typu rozwiązania mogą znaleźć niszę w sektorach, gdzie konieczne jest przechowywanie bardzo dużych ilości danych, niewymagających przy tym szybkiego dostępu.

