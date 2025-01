Szef NVIDII nie wierzy w rychły sukces komputerów kwantowych. Słowa te spowodowały olbrzymie spadki na giełdzie

Komputery kwantowe są często wskazywane jako kolejny przełomowy etap w rozwoju technologicznym. Choć do celów naukowych wykorzystuje się je już od wielu lat, to zwykli użytkownicy nie mieliby na razie z nich dużego pożytku, nawet jeśli udałoby im się takowy zdobyć. W branży tej działa jednak już sporo firm. Ostatnio muszą się one mierzyć z pokaźnym spadkiem kursu akcji. Wszystkiemu winne są niedawne słowa szefa NVIDII - Jensena Huanga.

Jensen Huang stwierdził, że wciąż jesteśmy odlegli od momentu, w którym komputery kwantowe potwierdzą swoją przydatność. Wywołało to nawet 40% spadki kursu akcji firm działających w tej branży.

Choć komputery kwantowe mają swoje naukowe zastosowania, to wydaje się, że jesteśmy ciągle bardzo odlegli od ich praktycznego wykorzystania przez zwykłych użytkowników czy firmy. Na ten fakt zwrócił ostatnio uwagę szef NVIDII. W jego ocenie technologia ta znajdzie prawdziwie praktyczne zastosowania dopiero w perspektywie kolejnych 20 lat. W świecie technologii komputerowych jest to niemalże cała epoka. Wystarczy przypomnieć, że w okolicach 2005 roku w komputerach królowały wciąż procesory jednordzeniowe, na rynek wchodziły dopiero karty graficzne GeForce 7800 GTX, a na biurkach gościły jeszcze monitory CRT o proporcjach ekranu 4:3. Mówimy zatem o prawdziwej przepaści czasowej, co tylko pokazuje, jak skomplikowana jest technologia komputerów kwantowych.

Słowa Jensena Huanga odbiły się szerokim echem na rynku. Akcje firm działających w branży komputerów kwantowych straciły w ich wyniku nawet 40% wartości. Wśród nich są między innymi Rigetti Computing, D-Wave Quantum, Quantum Computing czy IonQ. Łączne straty są szacowane na ponad 8 mld dolarów, choć prawdopodobnie dojdzie wkrótce do odbicia kursu. Słowom szefa NVIDII przypisywana jest duża waga, ale jego pogląd na temat komputerów kwantowych nie jest odosobniony. Podobne stanowisko prezentuje chociażby Ivana Delevska z firmy Spear Invest. Mówi ona o około 15-20 latach zanim komputery kwantowe realnie udowodnią swoją przydatność. Znajdujemy się zatem ciągle na etapie raczkowania tej technologii, podobnie jak tradycyjne komputery w latach 80. zeszłego wieku.

