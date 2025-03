Jensen Huang z NVIDII spodziewa się dalszego dynamicznego rozwoju AI. Apeluje o inwestycje w infrastrukturę obliczeniową

Ostatnich kilkanaście miesięcy to prawdziwy boom na rynku sztucznej inteligencji. Dowodzą temu chociażby przychody firm z tego sektora branży nowych technologii. Jednym z liderów jest NVIDIA, która dostarcza obecnie najpopularniejsze układy do obsługi i treningu AI. Wiele przesłanek wskazuje na to, że rynek tego typu rozwiązań będzie stale rósł. Bardzo optymistyczny w tej kwestii jest także CEO i współzałożyciel amerykańskiej firmy - Jensen Huang.

Jensen Huang z NVIDII podczas konferencji w Dubaju podkreślił, że rozwój sztucznej inteligencji będzie dalej postępował, a jego bazą będą za 4-5 lat centra danych o łącznej wartości 2 bln dolarów.

Rozwój sztucznej inteligencji jest ciągle w początkowej fazie, ale docelowo może on radykalnie zmienić sposób pracy i życie szerokich grup społecznych. Już teraz mamy jednak do czynienia ze znaczącym wpływem tego obszaru na gospodarkę światową. Współzałożyciel i prezes NVIDII przebywał ostatnio w Dubaju na World Governments Summit 2024. W jego trakcie zwrócił uwagę na fakt, że jest niezwykle istotne, by poszczególne kraje zaczęły inwestować w infrastrukturę będącą bazą dla sztucznej inteligencji, ponieważ w przyszłości technologia ta będzie odgrywała bardzo istotną rolę gospodarce państw i procesie ich rozwoju. Choć firma Jensena Huanga ma bezpośredni interes ekonomiczny, by rozwój sektora sztucznej inteligencji dalej postępował, to nic nie wskazuje na to, żeby oddziaływanie AI na życie społeczne i gospodarkę w najbliższej przyszłości malało. Spodziewany jest raczej trend przeciwny.

Jak twierdzi prezes NVIDII, w przeciągu nadchodzących 4-5 lat na świecie będą działały centra danych o łącznej wartości 2 bln dolarów, co stanowi bardzo dobrą bazę dla postępu w sektorze AI. Podstawą dla efektywności sztucznej inteligencji (także w kwestii kosztów, które się z tym wiążą) będą według niego nie obliczenia komputerowe ogólnego przeznaczenia, a obliczenia akcelerowane (accelerated computing). Tylko to ma pozwolić na przeskok w rozwoju do kolejnej generacji. Słowa Jensena Huanga potwierdzają prognozy, że kraje, które nie zdecydują się na inwestycje w sztuczną inteligencję, mogą znaleźć się w stosunkowo nieodległej przyszłości na peryferiach rozwoju technologicznego. Ostateczny wpływ tej technologii na życie społeczne nie jest do końca znany i wydaje się, że ciągle duża część społeczeństwa nie jest jeszcze świadoma nadchodzących zmian.

Źródło: Reuters, WCCFTech