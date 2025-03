Kapitalizacja rynkowa NVIDII rośnie w błyskawicznym tempie. Firma dzięki AI już niebawem przegoni Amazon i Google

Nie da się ukryć, że dzięki rozwojowi tzw. sztucznej inteligencji wiele dużych firm może się teraz pochwalić zwiększonymi przychodami. Przedsiębiorstwem, które odniosło dzięki temu największy sukces, jest oczywiście NVIDIA. Odpowiada ona w głównej mierze za dostarczanie układów graficznych innym firmom, które wykorzystują je do „zasilania” swoich usług związanych z AI. Taki rozwój wydarzeń pozwolił NVIDII na osiągnięcie kapitalizacji rynkowej niemalże na poziomie Amazona.

NVIDIA wręcz błyskawicznie zwiększa wartość swoich akcji na giełdzie. Już teraz jej kapitalizacja rynkowa zbliżyła się do takich firm jak Amazon, czy też Google. Obecnie wartość ta wynosi niemal 1,77 biliona dolarów.

Warto wspomnieć, że giełdowa wycena firmy NVIDIA przekroczyła bilion pod koniec maja 2023 roku. Tym sam przedsiębiorstwo wkroczyło do grona dziewięciu historycznych firm, którym udało się to w ogóle osiągnąć. Niecały rok później od tego wydarzenia kapitalizacja rynkowa NVIDII wynosi już 1,767 biliona dolarów. Dla porównania Amazon może się pochwalić wynikiem na poziomie 1,807, a Google 1,860 biliona dolarów. Są to naprawdę imponujące wartości, natomiast w przypadku omawianej dziś firmy wzrost na giełdzie następuje w bardzo dynamiczny sposób. Oczywiście głównym powodem jest sprzedaż wspomnianych układów graficznych do zastosowań związanych z AI, na które jest teraz ogromny popyt.

Rok 2023 z pewnością można zaliczyć do kluczowych dla NVIDII, wszak to właśnie wtedy akcje spółki wzrosły ponad trzykrotnie. Z kolei, kiedy weźmiemy pod uwagę aktualny 2024 rok, można mówić o ponad 40% wzroście. Oczekuje się, że w związku z przytoczonym popytem, przychody firmy zwiększą się o 120% w roku finansowym 2024, natomiast w kolejnym okresie ma być to wzrost o następne 60%. Wszystko wskazuje na to, że taki scenariusz ma duże szanse na swoje urzeczywistnienie. „Sztuczna inteligencja” jest dziś głównym tematem na świecie dla wielu firm, więc przyszłe lata będą z tym segmentem ściśle związane. Trzeba jednak przyznać, że żadne inne przedsiębiorstwo nie może się pochwalić takimi zyskami na podłożu AI, jak NVIDIA.

Źródło: Bloomberg, Companies Market Cap