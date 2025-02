Intel był w 2023 roku największym sprzedawcą chipów w branży. NVIDIA króluje z kolei w nieco innej kategorii

Rok 2023 nie należał do najbardziej udanych dla producentów i sprzedawców chipów. Doszło jednak w tym czasie do pewnego przetasowania w czołówce firm, które zajmują się tym segmentem rynku. Na pierwsze miejsce, po dwuletniej przerwie, wrócił Intel i to pomimo zauważalnego spadku przychodów rok do roku. Duże powody do zadowolenia może mieć także oczywiście NVIDIA, która dzięki olbrzymiemu wzrostowi przychodów trafiła do zestawienia TOP 5.

Intel był największym sprzedawcą chipów w 2023 roku. Wyprzedził tym samym firmę Samsung, która odnotowała bardzo duży spadek przychodów. Do czołówki pięciu największych firm tego typu trafiła także NVIDIA.

Według firmy badawczej Gartner, rynek półprzewodników skurczył się w 2023 roku o 11,1%, w porównaniu do roku poprzedniego. Nie przeszkodziło to Intelowi awansować w kategorii sprzedawców chipów z drugiego na pierwsze miejsce. Warto odnotować, że dane obejmują branżę rozumianą jako całość, bez podziału na firmy zajmujące się sprzedażą procesorów, kart graficznych, pamięci itp. Intel w 2023 roku odnotował przychody na poziomie 48,66 mld dolarów, co dało mu 9,1% udziału na rynku chipów. Jednocześnie przychody te były niższe o 16,7% w porównaniu do roku 2022.

Firma Przychody

w 2023 roku Udziały rynkowe

w 2023 roku Zmiana w przychodach 1. Intel 48,66 mld USD 9,1% -16,7% 2. Samsung 39,91 mld USD 7,5% -37,5% 3. Qualcomm 29,02 mld USD 5,4% -16,6% 4. Broadcom 25,59 mld USD 4,8% +7,2% 5. NVIDIA 23,98 mld USD 4,5% +56,4% 6. SK hynix 22,76 mld USD 4,3% -32,1% 7. AMD 22,31 mld USD 4,2% -5,6% 8. STMicroelectronics 17,06 mld USD 3,2% +7,7% 9. Apple 17,05 mld USD 3,2% -5,8% 10. Texas Instruments 16,54 mld USD 3,1% -12,2% Inni sprzedawcy 268,85 mld USD 50,7% -8,8%

Drugą pozycję zajmuje Samsung z przychodami 39,91 mld dolarów i udziałami 7,5%, a trzecie Qualcomm z wynikiem 29,02 mld USD i udziałami 5,4%. NVIDIA znajduje się na piątej pozycji, za czwartym Broadcomem, ale po raz pierwszy trafiła do zestawienia TOP 5 (awans z dwunastego miejsca). Największy producent kart graficznych odnotował łączne przychody w wysokości 23,98 mld dolarów i ma 4,5% udziałów na rynku chipów. Tym, co imponuje najbardziej jest jednak wzrost przychodów rok do roku. Wyniósł on 56,4% i jest to z pewnością bezpośredni efekt popularności rozwiązań dedykowanych sztucznej inteligencji. Wyniki finansowe NVIDII pokazują, że kolejny rok będzie jeszcze lepszy.

Na kolejnych miejscach znalazły się między innymi firmy SK hynix, AMD czy Apple. Tylko w nielicznych przypadkach doszło do wzrostu przychodów względem 2022 roku. Dane te nie zaskakują, ponieważ potwierdzają rzecz oczywistą, czyli fakt, że mieliśmy ostatnio do czynienia z kryzysem w branży nowych technologii. W ocenie wielu ekspertów rok 2024 powinien być lepszy, co korzystnie przełoży się na wyniki firm z tego sektora.

Źródło: TechSpot