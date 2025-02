Super Mario Bros. Wonder - premiera nowej gry dla konsoli Nintendo Switch, która podbija serca recenzentów

Posiadacze konsoli Nintendo Switch mogą liczyć na całkiem sporą liczbę tytułów ekskluzywnych, z których prym wiodą dwie serie: The Legend of Zelda oraz gry z wąsatym hydraulikiem w roli głównej. Obydwie cieszą się przy okazji dużym uznaniem wśród graczy i są bardzo dobrze oceniane. Dziś (20.10.23 r.) nastąpiła premiera najnowszej odsłony Super Mario Bros. pod nazwą Wonder. Gra oferuje świeże podejście do znanej serii i już zaliczana jest do najlepiej ocenianych gier w tym roku.

Super Mario Bros. Wonder to najnowsza odsłona przygód znanego bohatera, która okazała się dosłownie powiewem świeżości dla całej serii. Produkcja już teraz cieszy się świetną oceną recenzentów i ma spore szanse stać się hitem.

Aktualna odsłona wprowadza do serii kilka nowych mechanik, przez co całość nabiera nowej głębi i prezentuje się lepiej niż dotychczas. Mario oraz inne postacie mogą zmieniać kształty, a same poziomy potrafią dosłownie "żyć własnym życiem". Wszystko dzieje się za sprawą "cudownych kwiatów" (stąd nazwa Wonder, która oznacza cud), które potrafią realnie wpływać na świat gry i to często w sposób, jakiego byśmy się nie spodziewali. Obecnie średnia z opinii recenzentów w serwisie Metacritic wynosi 93/100. Tytuł chwalony jest za fakt, że pomimo nowych mechanik, to nadal Mario, jakiego znamy od lat, a produkcja jest jedną z najbardziej dopracowanych gier Nintendo.

Wśród recenzentów często pada sformułowanie, że gra jest "bliska perfekcji". Według nich z tytułu wręcz wylewa się kreatywność twórców, a sama gra jest warta każdych pieniędzy. Super Mario Bros. Wonder możemy nabyć w kwocie poniżej 230 zł. Wydaje się to sporym wydatkiem, natomiast gry Nintendo nie tracą za bardzo na wartości, więc po zakończeniu rozgrywki możemy odzyskać zdecydowanie większą część wydanych pieniędzy. Można też wspomnieć, że gra ukazała się na kilka dni przed oficjalną premierą w serwisach z torrentami, z czego Big N z pewnością nie jest zadowolone - identyczna sytuacja miała miejsce z The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Świadczy to poniekąd o dużym zainteresowaniu tytułem, wszak niewiele gier trafia do rąk "piratów" tak szybko.

Źródło: Nintendo, Metacritic