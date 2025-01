Recenzja słuchawek SteelSeries Arctis Nova 5 Wireless. Trzy sposoby łączności, świetny dźwięk i dobra bateria

Nie każdy musi być wielkim entuzjastą gier komputerowych, ale sądzę, że większość z nas lubi od czasu do czasu włączyć ulubiony tytuł lub wypróbować coś nowego. Jedni poświęcają na to godzinę lub dwie w tygodniu i robią to całkowicie dla relaksu, inni spędzają w grach kilka godzin dziennie i traktują to bardziej ambitnie, a kolejni poświęcają grom dosłownie każdą wolną chwilę, poprawiając swojego skilla i masterując wszystko, co się da. Im więcej grasz, tym bardziej potrzebujesz dobrych akcesoriów, a jednym z najbardziej oczywistych są słuchawki. Tym razem do redakcji PurePC trafił model SteelSeries Arctis Nova 5 Wireless, który okazał się bardzo uniwersalny i ma kilka cech, które mogą spodobać się sporej grupie użytkowników. Aczkolwiek, jak to zwykle bywa, wady też się znalazły.

Autor: Tomasz Duda

Po pierwsze: SteelSeries Arctis Nova 5 Wireless to słuchawki bezprzewodowe, pozwalające korzystać z trzech rodzajów łączności. Do dyspozycji masz Bluetooth, więc możesz słuchać muzyki ze smartfonu, laptopa, tabletu itp. Ale, jak wiadomo, do dynamicznych gier nie koniecznie jest on idealny. Dlatego tutaj dostajesz również radiową łączność 2,4 GHz, dzięki której możesz transmitować dźwięk z gier, ze znacznie mniejszymi opóźnieniami, ale wciąż bez plączącego się przewodu. Co ważne, między trybem Bluetooth, a 2,4 GHz można się błyskawicznie przełączać, używając przycisku w obudowie słuchawek. Ponadto użytkownik będzie powiadomiony np. o przychodzącym połączeniu telefonicznym, nawet gdy akurat jest w trakcie rozgrywki. Jeśli jednak masz taką ochotę, to rzecz jasna kabel też dostajesz w komplecie. Jest to przewód USB, który zapewnia odpowiednią komunikację z aplikacją SteelSeries GG na komputerze i redukuje opóźnienia praktycznie do zera.

Arctis Nova 5 Wireless na pierwszy rzut oka wyglądają zwyczajnie. I bardzo dobrze! Producent nie zainwestował tutaj w LED’owe błyskotki i abstrakcyjną stylistykę, lecz w uniwersalną charakterystykę brzmienia, wysoką jakość dźwięku, potrójną łączność, bardzo dobrą wygodę, długi czas pracy na akumulatorze i niezły mikrofon. Te słuchawki są lepsze, niż sądziłem.

Po drugie: taka różnorodność sposobów podłączenia sprawia, że Arctis Nova 5 Wireless są kompatybilne nie tylko z PC i Mac, ale też konsolami PlayStation i Switch, goglami VR Meta Quest oraz oczywiście urządzeniami mobilnymi. Bez problemu można kupić też wersję 5X, przeznaczoną m.in. dla konsol Xbox Series X i S. W zestawie dostajemy odbiornik 2,4 GHz pod USB-C, z przedłużaczem na USB-A. Po trzecie: skoro mowa o słuchawkach bezprzewodowych, to trzeba wspomnieć o czasie pracy na akumulatorze. Jak się okazuje, producent deklaruje 60 godzin działania, więc jeśli grasz nawet 8 godzin dziennie, to jedno ładowanie i tak wystarczy na cały tydzień. Oczywiście mam zamiar sprawdzić w praktyce, czy ta deklaracja nie jest przypadkiem lekko naciągana.

SteelSeries Arctis Nova 5 Wireless Razer BlackShark V2 HyperSpeed Konstrukcja Wokółuszna / Zamknięta Wokółuszna / Zamknięta Łączność 2,4 GHz + Bluetooth 5.3 + USB 2,4 GHz + Bluetooth 5.2 + USB Deklarowany czas pracy do 60 godzin do 70 godzin Podświetlenie Nie Nie Przewód 150 cm (USB, odłączany) 180 cm (USB, odłączany) Sterowanie W słuchawkach W słuchawkach Pasmo przenoszenia słuchawek 20 - 22000 Hz 12 - 28000 Hz Impedancja 36 Omów 32 Omy Deklarowana czułość 93 dBSPL 100 dBSPL Przetworniki Dynamiczne / 40 mm Dynamiczne / 50 mm Mikrofon Wysuwany Odłączany Czułość mikrofonu -38 dBV/Pa -42 dBV/Pa Pasmo przenoszenia mikrofonu 100 - 10000 Hz 100 - 10000 Hz Waga 265 gramów 280 gramów Kompatybilność PC, Mac, PlayStation, Switch, mobilne, Oculus Quest 2, Xbox (w odpowiedniej wersji słuchawek) PC, Mac, PlayStation, mobilne Cena od 540 zł od 470 zł

Po czwarte: u mnie słuchawki mają bardzo duży plus za stonowaną, dość elegancką stylistykę i przede wszystkim za brak LED’owego oświetlenia. Jasne, że pewnie są takie osoby, które po prostu muszą mieć słuchawki gamingowe błyskające wszelkimi kolorami, ale… cóż, SteelSeries Arctis Nova 5 Wireless nie są przeznaczone dla nich. Tutaj diody znajdziemy dosłownie dwie: jedna w obudowie (informuje o zasilaniu i parowaniu), a druga w mikrofonie (sygnalizuje wyłączoną komunikację głosową). Więcej świecidełek nie ma, i dobrze. A skoro jesteśmy przy mikrofonie, to warto dodać, że jest on wysuwany. Nie przeszkadza jeśli nie jest potrzebny, a jeśli się ona pojawia, to wysunięcie trwa dosłownie sekundę lub dwie. Po piąte: warto też zwrócić uwagę na poduszki wokółuszne, które w przeciwieństwie do wielu słuchawek gamingowych nie są “skórzane”, lecz płócienne. Dla jednych to zaleta oznaczająca mniejsze pocenie i jaśniejszą charakterystykę brzmienia, a inni skrytykują to za słabą izolację pasywną. I wszyscy będą mieć rację. I tutaj uchylę rąbka tajemnicy: dźwięk jest zaskakująco dobry, również do muzyki. Więcej informacji znajdziecie na kolejnych stronach tej recenzji. Zapraszam.