Steam otrzyma ważne udogodnienie dla posiadaczy kontrolerów PlayStation. Korzystanie z nich będzie prostsze

Korzystanie z kontrolerów przy ogrywaniu tytułów na komputerach osobistych jest powszechne od wielu lat. Docelowe są oczywiście pady od Microsoftu, aczkolwiek wielu graczy ceni sobie tego typu sprzęt od Sony. W czasach panowania PlayStation 4 odpowiadający tejże konsoli DualShock wymagał zewnętrznego oprogramowania, z kolei DualSense (oraz oczywiście DualSense Edge) przy okazji wyjścia PS5 otrzymał pewne uproszczenia. Teraz zaś nadchodzi ważny update.

Valve postanowiło wreszcie wprowadzić specjalne udogodnienia dla osób używających kontrolery Sony na Steamie w formie informacji związanych z kompatybilnością sprzętu z danym tytułem.

Trzeba przyznać, że na taki krok zdecydowano się stosunkowo późno - w końcu użytkownicy Steama korzystają z tego typu rozwiązań nie od dziś, a na pewno na długo przez wprowadzeniem na rynek PS5. Najwyraźniej dopiero teraz uznano, że należy zająć się rosnącą grupą zainteresowanych. Jak wynika z danych od Valve, 27 procent ze wszystkich 87 milionów użytkowników platformy używa sprzętu od Sony. Tak czy inaczej Valve potencjalnie znacząco usprawni wsparcie dla kontrolerów DualShock oraz DualSense.

Za pośrednictwem Steamworks deweloperzy otrzymają specjalny kwestionariusz pozwalający im podać dokładniejszy opis urządzeń obsługujący ich tytuł. To wprowadzi nowe udogodnienie dla graczy - o ile rzecz jasna twórcy będą z tego korzystali. Gdy deweloperzy zdążą się już zapoznać z kwestionariuszem, w październiku gracze otrzymają dostęp do informacji jakiego rodzaju kontrolera może używać dana gra. Co więcej, pojawi się opcja wyszukiwania pozycji obsługujących poszczególne urządzenia (DualShock, DualSense, Xbox).

Źródło: TechSpot, eteKnix, Steam