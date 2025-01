Mass Effect 5 nie podąży trendami gier takich jak Starfield. Sprawdzony insider zdradza, jak będzie wyglądał świat gry

Kolejna odsłona w serii Mass Effect jest jedną z najbardziej wyczekiwanych przez graczy. Chciałoby się rzec - naiwnych graczy, bowiem zważywszy na to, co studio BioWare zaprezentowało wraz z odsłoną o podtytule Andromeda, trudno oczekiwać fajerwerków. Z opinią wstrzymajmy się jednak moze do premiery, a póki co skupmy się raczej na najświeższych doniesieniach. A te mówią, że ME5 nie będzie grą z otwartym światem.

Rzetelny branżowy insider twierdzi, że studio BioWare powróci do swoich korzeni, stąd kolejny Mass Effect zaoferuje bardziej liniową rozgrywkę.

Choć tzw. sandboksy (gry z otwartym światem) cieszą się dziś bardzo dużą popularnością, to wygląda na to, że studio BioWare chce raczej wrócić do swoich korzeni. Mass Effect 5 ma nie być mianowicie otwartym światem takim, jakim było chociażby ME: Andromeda, a przygodą bardziej liniową. Tak przynajmniej donosi Jez Corden, dziennikarz z Windows Central, w podcaście Xbox Two (wideo na końcu newsa). Dzięki temu gra ma być po prostu bardziej spójna, skondensowana i pozbawiona pustych, nudnych, zapychających czas antenowy lokacji.

Co ciekawe, początkowo nadchodzący Mass Effect miał oferować otwarty świat, ale jak donosi Corden "pomysł ten został niedawno porzucony". Pamiętajmy jednak, że wciąż mamy do czynienia tylko z branżową plotką, a jedyną pewną rzeczą, którą wiadomo o kolejnych przygodach Sheparda jest to, że powstaną one na silniku Unreal Engine 5. No, można dorzucić jeszcze to, że pod koniec czerwca studio BioWare poinformowało, że gra wciaż znajduje się w fazie pre-produkcji. Reszta pozostaje wciąż wielką niewiadomą.

Źródło: Xbox Two