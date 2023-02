Steam mocno modernizuje tryb Big Picture. Odświeżona wersja interfejsu nie jest jednak pozbawiona problemów

W udostępnionej ostatnio aktualizacji klienta Steam, gruntownego odświeżenia doczekał się tryb Big Picture. Nowy interfejs przywodzi na myśl wersję dostępną do tej pory wyłącznie na Steam Decku. Choć efekt końcowy jest bardzo estetyczny, to nie obyło się bez problemów. Niektórzy użytkownicy narzekają na błędy. Zapewne zostaną one poprawione w kolejnych aktualizacjach, jakich tryb doczeka się w przyszłości. Nie brakuje jednak także i pochwał.

Firma Valve, w aktualizacji klienta Steam, udostępniła nową wersję trybu Big Picture. Choć zmiany są generalnie chwalone, to nie obyło się bez pewnych problemów natury technicznej.

Tryb Big Picture od dawna wymagał radykalnej przebudowy, w celu dostosowania go do współczesnych wymogów. Poprzednia wersja była przestarzała i nie zawsze dobrze współpracowała z najnowszym sprzętem komputerowym. W ostatniej aktualizacji klienta, Valve wreszcie pochyliło się nad krytycznymi uwagami użytkowników dotychczasowej edycji trybu Big Picture. Doczekaliśmy się gruntownie przebudowanego interfejsu, który jest nie tylko bardziej funkcjonalny od swojego poprzednika, ale też wygląda estetyczniej. Począwszy od samej animacji startowej, całość sprawia bardziej profesjonalne wrażenie. Tryb jest intuicyjny w obsłudze i bez problemów można odnaleźć interesujące nas opcje. Choć fani grania na PC będą zapewne kręcić nosem i pozostaną przy standardowej wersji interfejsu, to trzeba zaznaczyć, że obsługa Big Picture za pomocą gamepada nie sprawia żadnych problemów.

Nowa wersja trybu powinna w pełni wspierać współczesny sprzęt, ale nie obyło się bez pewnych niedociągnięć. Niektórzy użytkownicy donoszą, że doświadczają problemów z wyświetlaniem czarnego ekranu podczas próby włączenia Big Picture. Wśród negatywnych opinii pojawia się też zarzut o zbyt wysokim użyciu procesora w trakcie korzystania z nowej wersji interfejsu. Doniesienia mówią o stałym, 12-procentowym obciążeniu tego podzespołu. Nie zostało doprecyzowane, na jakim konkretnie sprzęcie uzyskano taki rezultat. Podczas moich wstępnych testów na procesorze AMD Ryzen 5 3600, obciążenie CPU nie przekraczało 6-7% podczas aktywnego użytkowania trybu. W stanie spoczynku brak było jakichkolwiek oznak użycia procesora przez aplikację. Niektórzy donoszą też, że pojawiają się problemy z lagami podczas przemieszczania się pomiędzy poszczególnymi opcjami interfejsu.

Warto odnotować, że w omawianej aktualizacji Steam doczekał się także innych zmian, zarówno dotyczących trybu Big Picture, jak i samego klienta. Wprowadzono między innymi:

modyfikację okienka wyskakującego podczas uruchamiania gier obsługujących więcej niż jeden tryb. Teraz można wybrać domyślną opcję, która będzie wykorzystywana podczas każdej próby włączenia danego tytułu,

możliwość zmiany domyślnego monitora z poziomu ustawień trybu Big Picture,

możliwość uruchomienia trybu Big Picture w oknie,

opcję wyłączenia kontrolera po określonym okresie bezczynności,

możliwość wyłączenia kontrolera przy wychodzeniu z trybu Big Picture,

ukrycie kursora, kiedy tryb Big Picture jest obsługiwany przy pomocy gamepada,

optymalizacje dla użytkowników posiadających niezwykle duże biblioteki gier,

brak konieczności restartowania aplikacji po zmianie regionu pobierania.

Pełną listę poprawek i ulepszeń można znaleźć na oficjalnej stronie Steam.

Źródło: Steam, PC Gamer, Reddit