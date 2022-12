NVIDIA GeForce GTX 1650 jest aktualnie najpopularniejszą gamingową kartą graficzną według danych platformy Steam

GeForce GTX 1060 przez bardzo długi czas pozostawał najpopularniejszą kartą graficzną wśród graczy i nie zmieniały tego nawet premiery kolejnych średniobudżetowych jednostek. Wszystko jednak ma swój kres i nawet popularny Pascal musiał w końcu ustąpić pierwszeństwa nowemu liderowi. Nie spodziewaliśmy się jednak, że zostanie nim najwolniejszy Turing bez obsługi ray-tracingu, który w dodatku dysponuje znacznie mniejszą mocą obliczeniową...

Możliwe, że zmiana lidera to wynik niedawnych spadków cen GPU. Sporo osób mogło odsprzedać popularnego Pascala i na jego miejsce wstawić wydajniejszego GeForce'a z serii RTX 3000 lub Radeona RX 6000.

Najnowsza aktualizacja ankiety sprzętowej Steam pokazuje, że GeForce GTX 1650 pokonał wieloletniego króla, czyli GTX-a 1060. W listopadzie 2022 r. GTX 1650 zyskał tylko 0,66% popularności, podczas gdy GTX 1060 stracił aż 1,85%. Bardzo możliwe, że to wynik niedawnych spadków cen GPU. Sporo osób mogło odsprzedać popularnego Pascala i na jego miejsce wstawić GeForce'a z serii RTX 3000 lub Radeona RX 6000. Co do samego rankingu, warto zwrócić uwagę, że w pierwszej dziesiątce nie ma ani jednego układu od AMD czy Intela.

Wysoka popularność GTX-a 1650 i GTX-a 1060 z pewnością nie jest przypadkowa. Obie te jednostki dostępne są w różnych wariantach pamięciowych (GDDR5/GDDR6 lub 3 GB/6 GB) i oferują/oferowały dobry stosunek ceny do wydajności. O ile jednak czas Pascala minął już bezpowrotnie, to jednak najsłabszy Turing ciągle jest produkowany (pomimo rezygnacji NVIDII z modeli GeForce RTX 2060 i GTX 1660). Niewykluczone więc, że jego przewaga jeszcze dodatkowo wrośnie w następnych miesiącach. Przyznacie jednak, że o wiele lepiej wyglądałby ten ranking, gdyby dominowały w nim głównie karty graficzne z ostatnich generacji, prawda?

Źródło: Steam, VideoCardz