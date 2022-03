Test NVIDIA GeForce GTX 970 vs GeForce GTX 1650. Maxwell osiem lat po premierze do czegoś się jeszcze nadaje?

Pamiętacie co robiliście w 2014 roku? Może graliście w Assassin’s Creed: Unity, Dark Souls II, Far Cry 4, Watch Dogs, Civilization V albo Diablo III: Reaper of Souls? Kiedy to zleciało? Dobre pytanie... podobnie jak o posiadany wówczas sprzęt komputerowy. Ogromną popularnością cieszyła się chociażby karta graficzna NVIDIA GeForce GTX 970, która oferowała bardzo dobrą relację wydajności do ceny. Średni Maxwell szturmem wziął komputery gamingowe, ale później został także bohaterem niemałego skandalu, więc stracił w oczach odbiorców. Jesteście ciekawi jak blisko ośmioletni sprzęt prezentuje się dzisiaj? Czy można jeszcze przyzwoicie pograć na wiekowym NVIDIA GeForce GTX 970?

Autor: Sebastian Oktaba

NVIDIA GeForce GTX 970 zbudowano na rdzeniu GM204 złożonym z trzynastu bloków SM (Streaming Multiprocessors), skutkiem czego otrzymał 1664 procesorów CUDA, 104 jednostki teksturujące oraz 64 jednostki renderujące. Powierzchnia układu wynosiła niespełna 400 mm2 mieszcząc 5,2 miliarda tranzystorów. Dla lepszego zobrazowania postępu technologicznego - krzemowe serce GeForce GTX 1650, czyli najsłabszego desktopowego Turinga, zajmuje równo 200 mm2 skupiając 4,7 miliarda tranzystorów. NVIDIA GeForce GTX 970 posiada współczynnik TDP wynoszący 145 W, zatem efektywność energetyczna Maxwella jest naprawdę przyzwoita zważywszy na wykorzystanie 28 nm litografii. Bazowe taktowanie rdzenia ustalono na poziomie 1050 MHz, jednak w trybie GPU Boost powinna wzrastać do minimum 1178 MHz, natomiast w rzeczywistości dobre niereferencyjne modele spokojnie osiągają nawet 1300 MHz.

Karta graficzna NVIDIA GeForce GTX 970 pomimo ośmioletniego stażu, nadal gości w wielu komputerach. Czy staruszek jeszcze daje radę?

Podsystem pamięci NVIDIA GeForce GTX 970 początkowo wydawał się tożsamy z NVIDIA GeForce GTX 980, urządzeniu zamontowano bowiem 4 GB GDDR5 na 256-bitowej magistrali. Moduły pracowały z taktowaniem 7008 MHz zapewniając przepustowość 224 GB/s. Dopiero później odkryte zostały pewne niekorzystne fakty dotyczące specyfikacji sprzętowej. NVIDIA GeForce GTX 970 owszem posiadał 4 GB pamięci GDDR5, jednak pracującej w układzie 3,5 + 0,5 GB, gdzie mniejsza część VRAM potrafiła działać znacznie wolniej. Mniejsza okazała się również całkowita ilość pamięci Cache L2, gdzie zamiast 2048 wstawiono 1729 KB. Zmiany wynikały z innej konfiguracji bloków SM względem GeForce GTX 980 (LINK), niemniej zatajenie takich informacji przed recenzentami i konsumentami, spowodowało wybuchem afery zakończonej finałem sądowym. Przynajmniej na terytorium USA firma musiała wypłacić nabywcom rekompensatę.

GTX 970 RX 470 GTX 1650 GTX 1060 Architektura Maxwell 2.0 GCN 4.0 Turing Pascal Układ graficzny GM204 Polaris 10 Pro TU117 GP106 Litografia 28 nm 14 nm 12 nm 16 nm Rozmiar rdzenia 398 mm² 232 mm² 200 mm² 200 mm² Tranzystory 5,2 mld 5,7 mld 4,7 mld 4,4 mld Jednostki SP 1664 2048 896 1280 Jednostki TMU 104 128 56 80 Jednostki ROP 56 32 32 48 Taktowanie bazowe 1050 MHz 926 MHz 1485 MHz 1506 MHz Taktowanie boost 1178 MHz 1206 MHz 1665 MHz 1709 MHz Taktowanie pamięci 7000 MHz 7000 MHz 8000 MHz 8000 MHz Ilość pamięci 4 GB 4 GB 4 GB 6 GB Typ pamięci GDDR5 GDDR5 GDDR5 GDDR5 Szyna pamięci 256-bit 256-bit 128-bit 192-bit Przepustowość 224 GB/s 211 GB/s 128 GB/s 192 GB/s Interfejs PCI-E 3.0 x16 PCI-E 3.0 x16 PCI-E 3.0 x16 PCI-E 3.0 x16 Współczynnik TGP 148 W 120 W 75 W 120 W Cena startowa 329 USD 179 USD 149 USD 299 USD Data premiery 19-09-2014 04-08-2016 23-04-2019 19-07-2016

Dzisiaj wydajnościowego odpowiednika NVIDIA GeForce GTX 970 należy upatrywać w GeForce GTX 1650, chociaż bardziej pod kątem możliwości samego rdzenia, bowiem podsystem pamięci nadal przemawia na korzyść staruszka. Trzeba jednak odnotować, że NVIDIA aktywniej wspiera żyjące (sprzedażowe) generacje, dlatego wszelkie optymalizacje plus zdecydowanie świeższa architektura mogą zaprocentować w przypadku budżetowego Turinga. Otwartym pytaniem pozostaje natomiast, jak specyficzna konfiguracja VRAM (3,5 + 0,5 GB) wpłynie na wyniki. Kiedyś nie powodowało to wprawdzie większych problemów, ale aktualnie wydawane gry konsumują znaczne więcej pamięci nawet na najniższych ustawieniach. Druga sprawa to efektywność Maxwella w produkcjach wykorzystujących niskopoziomowe API (DirectX 12 / Vulkan), które zdążyły już praktycznie wyprzeć DirectX 11. Powszechnie wiadomo, że NVIDIA w seriach 900 / 1000 niespecjalnie dobrze wypadała chociażby w obliczeniach asynchronicznych.