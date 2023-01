Steam planuje rozwiązanie dla osób z wolniejszym internetem. Będziemy pobierać gry dużo szybciej

Pavel Djundik, twórca popularnego serwisu SteamDB, zauważył, że ostatnia beta-aktualizacja Steama wprowadziła do kodu platformy wzmiankę na temat opcji przesyłania gier w sieci lokalnej. Co to oznacza? Cóż, wygląda na to, że już wkrótce będziemy mogli pobierać gry w sieci lokalnej, a więc np. z naszego laptopa wprost na konsolkę Steam Deck i odwrotnie.

Pierwsze wzmianki na temat tego rozwiązania pojawiły się już w październiku minionego roku. Co ciekawe, już wtedy niektórzy użytkownicy Steama zdołali uruchomić tę funkcję, aczkolwiek nie działała ona stabilnie. Kolejna już wzmianka wskazuje, że rozwiązanie może zostać wprowadzone już wkrótce. Powinno ono zaciekawić zwłaszcza tych graczy, którzy posiadają więcej niż jedno urządzenie z zainstalowanym Steamem, a przy tym graczy z wolniejszym łączem internetowym.

Pobieranie plików z jednego urządzenia na drugie z wykorzystaniem systemu peer-to-peer będzie zdecydowanie szybsze, niż w przypadku posiadania przeciętnego nawet łącza internetowego, stąd rozwiązanie jawi się jako całkiem sensowne. Od siebie proponuję Valve wprowadzić jeszcze jedno ułatwienie dla osób ze słabą siecią. Mowa o rozwiązaniu, które stosuje m.in. Uplay, a więc umożliwieniu rozpoczęcia gry, gdy ta nie została pobrana jeszcze w pełni.

Źródło: Steam DB