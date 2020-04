Ankieta Steam - karty graficzne NVIDIA i procesory Intela dominują

Steam Hardware Survey to comiesięczna ankieta wśród użytkowników największej platformy dla graczy, mająca na celu zebranie informacji dotyczących używanego sprzętu i oprogramowania przez użytkowników. Uczestnictwo w ankiecie jest opcjonalne i anonimowe, a sprawdzana jest tylko pewna pula osób, a nie wszyscy zarejestrowani. Daje to dobry pogląd na sytuację panującą na rynku, ale nie jest wolne od anomalii i przekłamań jak sytuacja z chińskimi kafejkami w przeszłości. Marcowe wyniki ankiety są jednak bardzo ciekawe. Bowiem zgodnie z nimi to Intel jest chętniej wybieranym producentem procesorów do gier, aniżeli AMD. W przypadku kart graficznych nadal nieprzerwanie rządzi NVIDIA ze swoimi GeForce'ami.

Z procesorów Intela korzysta ponad 4 razy więcej graczy niż z konkurencyjnych jednostek AMD. Mowa o stosunku 81,25% do 18,75%.

Niedawno opublikowane zostały najnowsze statystyki na marzec 2020 w ramach Steam Hardware Survey, dostępne one są TUTAJ. Nie ma mowy co prawda o większych rewolucjach - Intel nadal góruje w procesorach, a NVIDIA w kartach graficznych. Warto przyjrzeć się jednak sekcji CPU, bowiem Niebiescy odnotowują tam w ciągu ostatnich miesięcy delikatne wzrosty. W marcu względem lutego z procesorów Intela korzystało o +0,24% więcej graczy Steama, co ciekawe mowa o wolniej taktowanych jednostkach. Na popularności zyskały maszyny z zegarem od 1,7 do 2,9 GHz, a straciły te z zegarem od 3,3 GHz do 3,69 GHz oraz powyżej 3,7 GHz.

W przypadku kart graficznych NVIDIA dominuje ze swoimi udziałami na poziomie 77,9%, drugie miejsce zajmuje AMD z 13,4%, zaś trzecie Intel z 8,6%. Warto zauważyć, że spadł udział kart graficznych wykorzystujących API DirectX 10 i 11, a wzrósł dla układów korzystających z DirectX 12 oraz... DirectX 8. Innymi słowy można domniemywać, że część znudzonych w domu gracze zaczęło inwestować w lepsze podzespoły, a inni sięgnęli po starsze laptopy. Na drugie wskazują zarówno niższe zegary procesorów, jak i starsze API kart graficznych. Nie pozostaje nam nic innego jak czekanie i obserwowanie kolejnego Steam Hardware Survey by sprawdzić czy ten trend się utrzyma, co można śmiało zakładać biorąc pod uwagę sytuację z koronawirusem.

Źródło: Steam