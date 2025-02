Steam Deck vs. Path Tracing. Handheld od Valve pokazuje swoje prawdziwe możliwości w grze Portal with RTX

Steam Deck nie jest już najwydajniejszym handheldem na rynku, a i tak potrafi czasem zaskoczyć swoimi możliwościami. Urządzenie oferuje bowiem wsparcie dla Ray Tracingu i jak na swoje dość "niepozorne" podzespoły wypada w tej kategorii całkiem dobrze (dla przykładu Doom Eternal w rozdzielczości 400p osiąga niemal stałe 30 FPS). Teraz przyszedł czas na przetestowanie jeszcze bardziej obciążającej technologii, a mianowicie Path Tracingu.

Steam Deck jest w stanie uruchomić grę Portal with RTX z włączonym Path Tracingiem i w tym zadaniu radzi sobie zaskakująco dobrze. Oczywiście sama rozdzielczość została zmniejszona, a technologia nieco "okrojona".

Path Tracing jest bardzo wymagającą technologią, która potrafi sprawić trudność nawet najwydajniejszym obecnie układom graficznym. Eksperyment z udziałem Steam Decka musiał więc być odpowiednio dostosowany do jego możliwości. W omawianym wypadku w grze Portal with RTX wyłączona została funkcja śledzenia promieni wtórnych (Secondary Bounces), z kolei liczbę tych, które były śledzone tylko raz (bez kolejnych odbić), ograniczono do 4 (Raw Bounces). Natomiast rozdzielczość ustawiono na 864 x 486 pikseli. Dzięki wykorzystaniu oprogramowania NVIDIA RTX Remix taki scenariusz pozwolił na osiągnięcie niemal stałych 30 FPS.

Całość robi wrażenie i to mimo tego, że rozdzielczość jest naprawdę bardzo niska. Nie ma co liczyć na wyraźne tekstury, więc Portal wygląda jak gra z segmentu retro, natomiast Steam Deck poradził sobie z obsługą Path Tracingu całkiem nieźle. Momentami otoczenie jest jednak zbyt ciemne, więc cały test można uznać jedynie za ciekawostkę i mały pokaz możliwości sprzętu od Valve. Jeśli chcemy sami przetestować swoje urządzenie, to autor materiału wideo udostępnia komendę, którą musimy wykorzystać przy starcie gry.

