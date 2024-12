Steam Deck OLED - pojawiła się modyfikacja, która pozwala zwiększyć częstotliwość odświeżania ekranu do 120 Hz

Odświeżona wersja Steam Decka z panelem OLED dopiero co miała swoją premierę, a już doczekała się pierwszych modyfikacji. Fabryczne egzemplarze korzystają ze wspomnianych wyświetlaczy, w których częstotliwość odświeżania może wynosić maksymalnie 90 Hz. Natomiast tak jak w przypadku procesorów, czy też układów graficznych, panele LCD oraz OLED można nieco "podkręcić", aby ich odświeżanie było wyższe. Omawiana modyfikacja pozwala zamienić standardowe 90 na 120 Hz, choć nie jest pozbawiona wad.

Od razu warto zaznaczyć, że jest to bardzo eksperymentalne działanie i lepiej się wstrzymać z wdrożeniem tej modyfikacji w swoim egzemplarzu Steam Decka OLED, aż przeminie czas "pierwszych testerów". Zwiększanie fabrycznie ustawionej częstotliwości odświeżania w panelach OLED może się wiązać ze zmniejszeniem ich żywotności i innymi komplikacjami. Dużo zależy również od zastosowanego panelu, ponieważ Valve w odświeżonej wersji urządzenia korzysta z rozwiązań od dwóch producentów - Samsunga i BOE. W celu sprawdzenia, od jakiego producenta mamy wyświetlacz, wystarczy przejść do trybu pulpitu, uruchomić konsolę i wpisać: cat /sys/class/drm/card0-eDP-1/edid | hexdump -C. Następnie odczytujemy wskazaną poniżej wartość: 03 to Samsung, natomiast 04 BOE.

W przypadku paneli od Samsunga pierwsi użytkownicy, którzy skorzystali z modyfikacji, zgłaszają niepożądane efekty już przy 100 Hz. W wypadku BOE problemów jest nieco mniej. Omawianą modyfikację wraz z instrukcją znajdziemy pod tym adresem. Jej autor zaznacza, że przez wiele godzin starał się dopasować odpowiednie ustawienia, aby cała konfiguracja była jak najlepsza. W pierwszym Steam Decku z ekranem LCD możliwe jest zwiększenie częstotliwości odświeżania do 70 Hz. Natomiast niebawem może się ukazać inna modyfikacja, która doda obsługę VRR, choć pierwsze doniesienia wskazują na to, że pełna funkcjonalność może nie być osiągalna. Na ten moment zwiększenie częstotliwości do 120 Hz jest ciekawostką, aczkolwiek po dłuższych testach będziemy bardziej świadomi, jakie są granice wyświetlacza w Steam Decku OLED. Sam autor nawet przy 130 Hz nie doświadczył żadnych problemów.

