Steam Deck OLED - Valve potwierdza odświeżoną wersję konsoli do gier. Steam Deck 2 jest już opracowywany

Steam Deck to pierwsza przenośna konsola do gier, przygotowana przez firmę Valve. Sprzęt okazał się dużym sukcesem na rynku i doprowadził do zmożonego zainteresowania tego typu urządzeniami. To właśnie sukces Steam Decka doprowadził do kolejnych premier od dużych firm tj. ASUS ROG Ally czy Lenovo Legion Go. Dość niespodziewanie, Valve ujawniło nową wersję Steam Decka, w której wbrew pozorom, pojawiło się całkiem sporo nowości. Ponadto przedsiębiorstwo podzieliło się planami na przyszłość.

Nieoczekiwanie firma Valve potwierdziła nadchodzącą premierę przenośnej konsoli Steam Deck OLED. Oprócz lepszej jakości ekranu, urządzenie otrzyma zaktualizowaną specyfikację. Producent potwierdził również opracowywanie Steam Deck 2, jednak w tym wypadku na premierę poczekamy 2-3 lata.

Najważniejszą zmianą w Steam Deck OLED jest nowy wyświetlacz, na co wskazuje już sama nazwa urządzenia. Teraz możemy liczyć na 7,4" ekran OLED o rozdzielczości 1280 x 800 pikseli (proporcje 16:10), jasności do 1000 nitów oraz z wyższą częstotliwością odświeżania, wynoszącą teraz 90 Hz. Nowy ekran wspiera także szeroką rozpiętość tonalną, zwaną jako HDR. Procesor APU AMD Van Gogh z racji użycia nieco bardziej efektywnego energetycznie procesu TSMC N6, wydziela teraz mniej ciepła i pobiera nieco mniej mocy. Według pierwszych recenzji, Steam Deck OLED oferuje średnio od 2 do 9% wyższą wydajność. Z pewnością wpływ ma również wykorzystanie pamięci LPDDR5 o efektywnym taktowaniu 6400 MHz (rzeczywiste 3200 MHz) zamiast wcześniejszych 5500 MHz (realnie 2750 MHz).

Steam Deck Steam Deck OLED Procesor AMD APU Van Gogh

4 rdzenie Zen 2 (8 wątków)

TSMC N7 (7 nm) AMD APU Van Gogh

4 rdzenie Zen 2 (8 wątków)

TSMC N6 (6 nm) Układ graficzny AMD RDNA 2 (8 CU) AMD RDNA 2 (8 CU) Pamięć RAM 16 GB LPDDR5 (efektywny zegar 5500 MHz) 16 GB LPDDR5 (efektywny zegar 6400 MHz) Pamięć wewnętrzna 64 GB, 256 GB, 512 GB 512 GB, 1 TB Ekran 7" IPS 1280 x 800 pikseli, 16:10

Do 400 nitów, 60 Hz 7,4" OLED 1280 x 800 pikseli, 16:10

Do 1000 nitów, 90 Hz, HDR Łączność WiFi 5 WiFi 6E Akumulator 40 Wh (2-8 godzin grania) 50 Wh (3-12 godzin grania) Zasilacz 45 W (kabel 1.5 metra) 45 W (kabel 2.5 metra) Waga 669 gramów 639 gramów Cena 1699 złotych (64 GB - nowa cena)

1899 złotych (256 GB - nowa cena)

2099 złotych (512 GB - nowa cena) 2599 złotych - 512 GB

3099 złotych - 1 TB

Valve oferuje przenośną konsolę Steam Deck OLED w dwóch wariantach pojemnościowych - 512 GB oraz 1 TB (SSD PCIe NVMe). Zaktualizowano ponadto kwestię bezprzewodowej karty sieciowej - teraz zamiast WiFi 5 będzie to WiFi 6E, co umożliwi chociażby szybsze pobieranie gier. Większy jest teraz także akumulator, którego pojemność wynosi 50 Wh (oryginalna wersja posiada ogniwo 40 Wh), co ma przełożyć się na czas pracy w zakresie od 3 do 12 godzin (w zależności od gry). Wcześniej było to od 2 do 8 godzin. Konsola otrzyma zasilacz o mocy 45 W, jednak sam kabel zasilający będzie dłuższy o metr (2.5 metra zamiast 1.5 jak wcześniej). Wraz z wprowadzeniem nowej konsoli do oferty, Valve zaktualizowało cennik. Oryginalna wersja Steam Decka kosztuje od teraz odpowiednio 1699 złotych za wersję 64 GB, 1899 złotych za 256 GB oraz 2099 złotych za 512 GB. Steam Deck OLED wyceniono z kolei na 2599 złotych za wariant 512 GB oraz 3099 złotych za topową wersję z 1 TB SSD. Firma potwierdziła jednocześnie, że pracuje już nad Steam Deck 2 z next-genowym procesorem APU od AMD. Premiera drugiej generacji nastąpi jednak nie wcześniej niż za 2-3 lata.

Źródło: Valve, Digital Foundry