Steam Deck - handheld połączony z jednym z najpojemniejszych nośników danych na świecie. Zawrotne 61,44 TB

Najpopularniejszy, a przy okazji jedyny handheld od Valve, występuje w trzech wariantach pamięciowych, z których najdroższy posiada nośnik danych o pojemności 512 GB. Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, aby nabyć najtańszą wersję i samodzielnie wymienić nośnik na większy, co też robi spora część użytkowników. Okazuje się, że sam sprzęt praktycznie nie ma ograniczeń i bez problemu może obsłużyć nawet najpojemniejsze dyski, jakie są aktualnie dostępne.

Wymiana nośnika danych w Steam Decku jest aktualnie bardzo powszechna, jednak nadal sporo osób zastanawia się, jakie są limity urządzenia. Pewien użytkownik postanowił to sprawdzić, podłączając jeden z najpojemniejszych nośników SSD, jaki jest obecnie dostępny - Solidigm D5-P5336.

Wspomniany nośnik półprzewodnikowy Solidigm D5-P5336 może się pochwalić naprawdę sporą pojemnością, która wynosi 61,44 TB. Natomiast jego funkcjonowanie opiera się o interfejs U.2, którego sam Steam Deck nie obsługuje (na pokładzie znalazło się bowiem złącze M.2, do którego możemy podłączyć nośniki w standardzie 2230, czyli o długości 30 mm). Dodatkowo omawiany nośnik wymaga większej mocy do zasilania, niż jest w stanie dostarczyć handheld od Valve. Rozwiązanie okazało się jednak bardzo proste, albowiem do podłączenia nośnika SSD wystarczyła przejściówka ze złącza M.2 na U.2 oraz obudowa, do której można było doprowadzić większą moc poprzez zasilacz ATX. Steam Deck bezproblemowo obsłużył taką konfigurację, choć stracił przy okazji swoją mobilność.

Testy prędkości wykazują oczywiście sporą przewagę nowego nośnika SSD nad tym, który fabrycznie znajdował się w urządzeniu. Model bez modyfikacji był w stanie osiągnąć odczyt sekwencyjny na poziomie 2,296 MB/s, z kolei zapis wynosił 746 MB/s. Analogicznie Solidigm D5-P5336 zaoferował 3,603 i 2,863 MB/s. Całość jest oczywiście tylko ciekawostką, natomiast jeśli ktoś chciałby używać Steam Decka w trybie stacjonarnym, jako pełnoprawnego peceta, to nic nie stoi na przeszkodzie, aby to zrobić. Tym bardziej że pod względem wydajności okaże się w zupełności wystarczający dla ogromnej części użytkowników.

