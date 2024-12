Steam Deck OLED - pierwsze wrażenia i porównanie z Lenovo Legion Go. Valve ponownie pozytywnie zaskakuje graczy

O debiucie odświeżonej wersji Steam Decka nieoficjalnie informowano już nieco wcześniej, choć w tamtym czasie nie wiedzieliśmy do końca, jakie dokładnie zmiany zajdą w konstrukcji. Mowa była jedynie o nowym standardzie modułu Wi-Fi (6E), jednak ostatecznie okazało się, że nowości jest dużo więcej. Valve postanowił naprawić niemalże wszystkie niedociągnięcia pierwowzoru, wprowadzając na rynek model z ekranem OLED. Jako że jesteśmy już świeżo po premierze sprzętu i właśnie dotarł on do redakcji, to możemy zapoznać się z pierwszymi wrażeniami ze Steam Decka OLED, które pójdą w parze z porównaniem z Lenovo Legion Go.

Steam Deck OLED oficjalnie pojawił się na rynku i dotarł już do pierwszych użytkowników w Polsce. W tym materiale zostaną przedstawione pokrótce pierwsze wrażenia, a przy okazji będziemy mogli zobaczyć jego porównanie z Lenovo Legion Go, którego recenzje także znajdziemy na łamach PurePC.

Na wstępie warto jeszcze raz zaznaczyć, że ten materiał nie będzie dogłębnie omawiał Steam Decka OLED. Samo porównanie z omawianym Lenovo Legion Go także będzie skrócone. Pełna recenzja urządzenia pojawi się już niebawem na PurePC. Zapewne wiele osób oczekiwało tego momentu, w którym Valve postanowi zmienić największy mankament pierwszego Steam Decka, czyli jego ekran. Tak naprawdę ten aspekt powstrzymywał wiele osób przed zakupem, więc nic dziwnego, że kiedy wersja OLED została wprowadzona do sprzedaży, przez ponad 30 minut nikt nie był w stanie kupić urządzenia - zainteresowanie było po prostu zbyt duże. Jednak nowa edycja to nie tylko większy (7,4 zamiast 7 cali) OLED-owy wyświetlacz z 90 Hz odświeżaniem.

Steam Deck Steam Deck OLED Procesor AMD APU Van Gogh

4 rdzenie Zen 2 (8 wątków)

TSMC N7 (7 nm) AMD APU Van Gogh

4 rdzenie Zen 2 (8 wątków)

TSMC N6 (6 nm) Układ graficzny AMD RDNA 2 (8 CU) AMD RDNA 2 (8 CU) Pamięć RAM 16 GB LPDDR5 (efektywny zegar 5500 MHz) 16 GB LPDDR5 (efektywny zegar 6400 MHz) Pamięć wewnętrzna 64 GB, 256 GB, 512 GB 512 GB, 1 TB Ekran 7" IPS 1280 x 800 pikseli, 16:10

Do 400 nitów, 60 Hz 7,4" OLED 1280 x 800 pikseli, 16:10

Do 1000 nitów, 90 Hz, HDR Łączność WiFi 5 WiFi 6E Akumulator 40 Wh (2-8 godzin grania) 50 Wh (3-12 godzin grania) Zasilacz 45 W (przewód 1,5 metra) 45 W (przewód 2,5 metra) Waga 669 gramów 639 gramów Cena 1699 złotych (64 GB - nowa cena)

1899 złotych (256 GB - nowa cena)

2099 złotych (512 GB - nowa cena) 2599 złotych - 512 GB

3099 złotych - 1 TB

Oprócz niego zmiany doczekał się sam procesor (teraz wykonany jest w 6-nanometrowym procesie technologicznym), co ma się przełożyć na dłuższą pracę na akumulatorze. Na dodatek otrzymujemy ogniwo 50 Wh, zamiast 40 Wh. Paczka przychodzi do nas w standardowym pudełku, więc pod tym względem nie ma żadnej zmiany. Valve postanowił jednak zaakcentować model OLED czerwonymi elementami - zarówno samo logo ma teraz czerwony akcent, jak i przycisk zasilania jest tego koloru. Od razu po wyciągnięciu handhelda można zauważyć dużo lepsze proporcje ekranu, a przy okazji płynność systemu uległa sporej zmianie na plus - głównie zasługa 90 Hz wyświetlacza. Jego jasność, a przy okazji odwzorowanie kolorów w końcu może rywalizować z innymi urządzeniami tego typu.

ASUS ROG Ally Steam Deck Lenovo Legion Go Procesor AMD Ryzen Z1 (6C/12T)

AMD Ryzen Z1 Extreme (8C/16T)

APU Phoenix, Zen 4 Custom AMD Ryzen (4C/8T)

APU Van Gogh, Zen 2 AMD Ryzen Z1 Extreme (8C/16T)

APU Phoenix, Zen 4 Taktowanie rdzeni Ryzen Z1 - 3,2 - 4,9 GHz

Ryzen Z1 Extreme - 3,3 - 5,1 GHz 2,4 - 3,5 GHz 3,3 - 5,1 GHz Układ graficzny AMD RDNA 3:

Ryzen Z1 - 4 CU

Ryzen Z1 Extreme - 12 CU AMD RDNA 2: 8 CU (1000-1600 MHz) AMD RDNA 3.0: 12 CU Pamięć RAM 16 GB LPDDR5 6400 MHz 16 GB LPDDR5 5500 MHz 16 GB LPDDR5X 7500 MHz Magazyn danych 512 GB SSD PCIe 4.0 x4 NVMe 64 GB eMMC

256 lub 512 GB SSD PCIe 3.0 x4 NVMe 512 GB lub 1 TB SSD PCIe 4.0 NVMe Łączność bezprzewodowa Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2 Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0 Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.1 Ekran 7" IPS 1920x1080 px, 120 Hz

500 nitów, 100% sRGB, 7 ms,

Szkło Gorilla Glass Victus

Powłoka Corning DXC 7" 1280x800 px, 60 Hz

400 nitów 8,8" IPS 2560 x 1600 px, 144 Hz

500 nitów, 97% DCI-P3, Gorilla Glass Złącza 1x ROG XG Interface (wraz z USB 3.2 typu C Gen.2 + DP 1.4)

1x slot na karty pamięci microSD

1x Audio-jack 3.5 mm 1x USB 3.2 typu C Gen.2 (DP 1.4)

1x slot na karty pamięci microSD

1x Audio-Jack 3.5 mm 2 x USB typu C 4.0 (DP 1.4, PD 3.0)

1x Slot na karty pamięci microSD (do 2 TB)

1x Audio-Jack 3.5 mm Wymiary 280 x 113 x 39 mm 298 x 117 x 49 mm Sprzęt: 210 x 131 x 20,1 mm

Sprzęt + kontrolery: 298,83 x 131 x 40,7 mm Waga 608 gramów 669 gramów Sprzęt: 640 g

Sprzęt + kontrolery: 854 g Akumulator 40 Wh / 65 W 40 Wh / 45 W Sprzęt: 49,2 Wh / 65 W

Kontrolery: 2 x 900 mAh System Windows 11 SteamOS Windows 11 Home Cena Z1 - 2999 zł

Z1 Extreme - 3799 zł 64 GB - 1699 zł

256 GB - 1899 zł

512 GB - 2099 zł 512 GB - 3799 zł

Porównując sprzęt bezpośrednio z Lenovo Legion Go, ma się jednak podobne wrażenie, co w przypadku Nintendo Switch i Steam Decka. W tym drugim porównaniu "Switch" wydaje się zabawką przy Steam Decku. Natomiast w przypadku Lenovo Legion Go, to właśnie Steam Deck jest tą "zabawką". Oczywiście nie jest to zupełnie identyczna sytuacja, jednak w kwestii odczucia, że w rękach trzymamy pełnoprawny sprzęt do grania, to jednak ten od Lenovo wygrywa. W mojej opinii jest także wygodniejszy, a przy okazji ma lepszy zakres triggerów, które mają większą "głębię". Lenovo Legion Go jest oczywiście sporo cięższy, jednak nie dla każdego będzie to wadą - w moim przypadku jest zupełnie odwrotnie.

Oczywiście Steam Deck OLED może się pochwalić lepszą jasnością szczytową, czernią, czy też odwzorowaniem kolorów, jednak sam "Legion" nie odstaje tak bardzo, jak mogłoby się wydawać. Pod względem płynności działania systemów, oba są na podobnym, bardzo dobrym poziomie, choć oczywiście system Windows jest bardziej problematyczny. Trackpady także wygrywają w sprzęcie od Valve - wibracje są dużo bardziej wyraziste, a korzystanie z nich jest przyjemniejsze.

Pierwsze wrażenia z użytkowania sprzętu od Valve są jednak bardzo pozytywne. System działa wręcz idealnie płynnie, pobieranie tytułów odbywa się szybciej i tak na dobrą sprawę tylko jeden aspekt wypada na ten moment negatywnie - ładowanie ogniwa, które trwa dosłownie 3 godziny (choć ten element zostanie zbadany dokładniej w najbliższych dniach, więc wynik możemy traktować z lekkim przymrużeniem oka). Na koniec możemy zobaczyć małe porównanie z konsolą Sony PSP, a także wspomnianym już Nintendo Switch. Widać od razu, jak długą drogę przebyły urządzenia, żeby oferować to, co teraz. Dla osób, które czytają wyrywkowo, można jeszcze raz wspomnieć, że pełna recenzja, a zarazem test urządzenia ukaże się niebawem na PurePC. Jeśli mamy jakieś prośby, szczególnie związane z przeprowadzanym testem, to możemy je przekazać w komentarzach.

