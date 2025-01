StarRupture - na Green Hell 2 jeszcze trochę zaczekamy, ale Polacy udostępnili gameplay trailer survivala SF z otwartym światem

Gry, w których eksplorujemy nieznane miejsca, zazwyczaj mają spory potencjał. Przeważnie zajmują one niewielki aspekt danego tytułu, inne to jednak bardzo często symulatory, które nierzadko lepiej zostawić. Ale może w jakimś zakresie swoje pokaże zespół Creepy Jar. Twórcy Green Hell nie tworzą RPG na wielką skalę, poruszając się w innym gatunku, ale pewne podobieństwa do nich można znaleźć. Do tego na pierwszych materiałach wygląda całkiem nieźle.

StarRupture to base-builder w otwartym świecie, gdzie podporządkowujemy sobie obcą planetę, korzystając z różnorodnych mechanik gry.

W tym roku w Early Access ma ukazać się StarRupture, czyli nowa gra od twórców Green Hell. Tym razem z bujnej dżungli przeniesiemy się na obcą planetę. Jej specyfika ma polegać na tym, że warunki stale się zmieniają. A to będzie trzeba poradzić sobie z groźnymi lokatorami, innym razem zaskoczą nas wyjątkowo niegościnne warunki atmosferyczne. Podstawą ma być budowanie bazy, ale to utrzymanie i zarazem rozbudowanie jej należy do najtrudniejszych zadań. A udostępnione poniżej fragmenty rozgrywki wyglądają dość zachęcająco:

Trudno tutaj mówić o wielkiej oryginalności - przez moment mogłoby się wręcz wydawać, że to jakiś mod do Starfielda, choć rzecz jasna to zupełnie odmienny gatunek - niemniej jednak perspektywa wielkiej, poddawanej ciągłym ekologicznym katastrofom planety jest dość obiecująca, żeby przynajmniej obserwować prezentowane postępy. Gracz będzie gromadzić i przetwarzać surowce, a następnie przekształcać w produkcyjną linię. Koniecznością staje się także tworzenie nowych technologii. Możemy to robić sami bądź ze znajomymi (do 4).

