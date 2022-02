Burza słoneczna uszkodziła 40 Starlinkow zmierzających na orbitę Ziemi. Niebawem zaczną spadać i płonąć

4 lutego tego roku wokół naszej planety rozpętała się burza geomagnetyczna, nazywana także słoneczną przez to, że powodowana jest koronalnymi wyrzutami masy ze Słońca. W zależności od mocy wyrzutów, burze te mogą zagrażać Ziemi. Chociażby w raporcie National Research Council of the National Academies of Sciences, naukowcy ostrzegają, iż podobna burza, jak ta z roku 1859, dzisiaj mogłaby spowodować globalną katastrofę. Na szczęście tym razem naszej planecie nic się nie stało. W przeciwieństwie do 40 Starlinków, które dzień wcześniej zostały wyniesione przez rakietę Falcon 9, by ostatecznie usadowić się na orbicie okołoziemskiej.

40 z 49 wyniesionych ostatnio Starlinków nie przetrzymało starcia z burzą słoneczną. Zakończą swój żywot spalając się w ziemskiej atmosferze.

Dzień przed burzą magnetyczną SpaceX wystrzeliło na niską orbitę okołoziemską dokładnie 49 Starlinków. Okazuje się jednak, że wskutek burzy słonecznej, aż 40 z nich nie osiągnie celu swej podróży i po prostu spłonie spadając z powrotem na Ziemię. Jak tłumaczą eksperci z firmy Elona Muska, szybkość oraz intensywność burzy spowodowały wytworzenie takiego oporu atmosferycznego, który był nawet 50% wyższy, niż podczas poprzednich startów.

Naturalnie pracownicy SpaceX próbowali ratować satelity, przełączając je w tryb awaryjny i próbując minimalizować opór, by zminimalizować wyhamowywanie. Niestety akcja zakończyła się fiaskiem (satelity wyszły z trybu awaryjnego), w efekcie czego Starlinki wkrótce spadną i spłoną w atmosferze ziemskiej. Spłoną, nie ma więc powodów do obaw - ich pozostałości na nas mianowicie nie spadną.

