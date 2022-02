AlphaCode to SI, które potrafi całkiem nieźle pisać kod. Twórcy uspokajają, że nie zagrozi ludzkim programistom, ale...

Praca programistów, choć nie zawsze (a raczej nieczęsto) emocjonująca, to należy wciąż do jednych z lepiej płatnych zajęć. Niestety na horyzoncie pojawiła się sztuczna inteligencja, która na pierwszy rzut oka, jeśli nawet nie dziś to w przyszłości, ma szansę zagrozić posadzie programisty. Przygotowane mianowicie przez zespół z DeepMind (należący do spółki Alphabet) SI o nazwie AlphaCode całkiem nieźle radzi sobie z pianiem kodu. W dokumencie opisującym możliwości AlphaCode, twórcy tegoż rozwiązania uspakajają jednak, że pisanie kodu to tylko jedna z wielu aktywności programistycznych i sam zawód nie jest zagrożony – może jedynie ewoluować dzięki sztucznej inteligencji.

Podczas prac nad AlphaCode, jego twórcy skupili się przede wszystkim na tym, aby SI potrafiło wynajdywać odpowiednio 'czyste' zestawy danych, a także aby potrafiło sprawnie się uczyć. Warto też wiedzieć, że algorytmy AlphaCode zostały przygotowane wzorem architektur używanych do przetwarzania języka naturalnego lub rozpoznawania obrazów. Ostatecznie, to co potrafi już AlphaCode ze spokojem dogania możliwości wielu programistów niższego szczebla.

Jak już wspomnieliśmy, twórcy programu nie sądzą, aby AlphaCode negatywnie wpłynęło na zatrudnianie ludzkich programistów, istnieje jednak nieco inna obawa. Obawa rodem z powieści czy filmów sci-fi, które to jednak jak wiemy, już nie raz się realizowały. Otóż takie SI, które wyszkoli się w pisaniu kodu, może w pewnym momencie zechcieć tworzyć systemy, które będą się samodzielnie ulepszać, i to w sposób niezrozumiały dla człowieka. Poniżej zamieszczamy przykładowy problem, który potrafi naprawić AlphaCode, wraz z jego rozwiązaniem:

