Google Project Iris - nad nowymi goglami AR pracują same technologiczne znakomitości. Czeka nas przełomowy sprzęt?

Sądzę, że gdy zakończy się ten rok, bez obaw będzie można go nazwać rokiem metaverse czy też NFT, a ujmując to jeszcze szerzej - rokiem VR i AR. Ale popularność tego typu rozwiązań z każdym rokiem z pewnością będzie już tylko rosła. Jak bowiem miał dowiedzieć się serwis The Verge, na rynek zmierzają kolejne gogle AR, tym razem wprost od Google. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, gogle od Google :) pojawią się w sklepach w 2024 rok. Póki co opracowywane są pod kryptonimem Project Iris w zakładzie w rejonie zatoki San Francisco. Plotki głoszą, że za projektem stoi Clay Bavor, manager Google odpowiedzialny za pracę nad Project Starline, narzędziem do prowadzenia bezokularowych wideokonferencji 3D.

The Verge podaje, że na rynek zmierzają kolejne gogle AR, tym razem wprost od Google. Nad Project Iris pracują deweloperzy zasłużeni w branży tech.

Czego redaktorzy z The Verge zdołali dowiedzieć się o nadchodzącym headsecie AR? Między innymi tego, że sprzęt ma wykorzystywać autorski procesor Google, zewnętrzny system śledzenia otoczenia oraz system Android. Niewykluczone również, że gogle będą wykorzystywać także narzędzia do chmurowego renderowania treści, aby zwiększyć swój potencjał obliczeniowy. Całość ma przypominać nieco narciarskie gogle.

Nad projektem Iris ma pracować już łącznie 300 specjalistów, lecz zespół ma się rozrosnąć finalnie o kolejnych paruset pracowników. Już teraz znajdziemy wśród nich takie nazwiska jak Scott Huffman (twórca Asystenta Google), Shahram Izadi (menedżer ARCore) czy Mark Lucovsky (były lider wewnętrznego rozwoju Meta OS). Z kolei wspomniany na początku newsa Clay Bavor może pochwalić się także wkładem w rozwój gogli Google Daydream oraz urządzenia Cardboard. Wygląda na to, że możemy mieć do czynienia z bardzo ambitnym projektem.

