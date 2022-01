Okulary Apple bez obsługi Metaverse. Platforma AR i VR Marka Zuckerberga może spodziewać się mocnej konkurencji

Facebook, platforma społecznościowa należąca do Meta jest dziś potężnym bytem, który zrzesza ogrom użytkowników. Sęk w tym, że młodsi internauci uciekają przed serwisem, wybierając „świeższe” i atrakcyjniejsze miejsca, jak Instagram czy TikTok. Mark Zuckerberg musi więc stale zmieniać funkcje platformy, rozbudowując ją o całkiem nowe doświadczenia. Takowe ma dostarczyć Metaverse, czyli swoisty świat AR/VR, który będzie pozwalał na interakcje pomiędzy użytkownikami, pracę, naukę oraz zabawę. Brzmi dobrze, ale Meta musi przekonać do siebie developerów, co może nie być takie proste. Na drodze może mu bowiem stanąć Apple, które według (nieoficjalnie) nie zamierza dostosować swoich gogli AR/VR do obsługi Metaverse.

Komputery to potężne narzędzia dla pracy, rozrywki i wszelkich form kreatywnych. Niemniej, najbardziej „osobistymi” urządzeniami są smartfony. Przenośny sprzęt stał się „sexy”, przez co producenci prześcigają się w tworzeniu coraz ciekawszych wizualnie rozwiązań. Dobrym przykładem będą tutaj składane smartfony. Niestety, one również nieco nam powszednieją i dziś możemy już zakupić jeden z dostępnych na rynku modeli w cenie przeciętnego flagowca. Branża musi więc poszukiwać kolejnego przełomowego narzędzia. Tym będą najpewniej gogle AR/VR, nad którymi pracują najważniejsi gracze rynkowi. Mowa o w pełni użytecznych, niewielkich gabarytowo oraz rozbudowanych w funkcje konsumenckich okularach. Aby te się przyjęły, potrzeba jednej ważnej rzeczy, której zabrakło Microsoftowi przy tworzeniu Windows Phone.

Chodzi o współpracę z deweloperami. Aby tworzyć platformę AR/VR, która stanie się standardem, potrzeba współpracy z twórcami. Mark Zuckerberg ma dziś świetną pozycję do rozmów z programistami i usługodawcami, gdyż tak naprawdę tylko on oficjalnie rozwija wirtualne miejsce spotkań. To może się zmienić, kiedy do gry wejdzie Apple. Według przecieków, firma ani myśli dodawać do własnych gogli wsparcia dla Metaverse. To może, choć niekoniecznie musi oznaczać, że przedsiębiorstwo z Cupertino opracuje własną platformę. Na rynkach takich jak USA, gdzie Apple „bryluje”, Meta może czuć realne zagrożenie.

